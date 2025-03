Catania, 17enne scappa con un'auto rubata e viene inseguito dalla Polizia: fermato in via Plaia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania per ricettazione in concorso. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Mulino Santa Lucia, quando i ragazzi hanno tentato di sfuggire a un controllo di polizia.

Il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due giovani, uno a bordo di un’auto e l’altro su uno scooter senza casco, hanno cercato di creare confusione suonando il clacson per poi dileguarsi in direzione di via Domenico Tempio. Gli agenti hanno immediatamente iniziato un inseguimento che si è protratto fino a via Plaia a Catania.

L’intervento della polizia

La volante ha richiesto l’ausilio di un altro equipaggio, riuscendo così a intercettare e bloccare i due ragazzi. Durante la perquisizione, il 17enne è stato trovato in possesso di un martello frangi vetro e di un dispositivo OBD, strumenti utilizzati per manomettere le centraline delle auto.

La scoperta del furto

Gli accertamenti hanno rivelato che l’auto guidata dal 17enne era stata rubata poco prima. Il veicolo presentava il finestrino infranto e il blocco di accensione divelto. Gli arnesi sono stati sequestrati e i giovani denunciati per ricettazione in concorso. L’auto è stata restituita al proprietario, che aveva già denunciato il furto.

