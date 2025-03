Sciopero treni 7 - 8 marzo, orari e viaggi garantiti: come chiedere il rimborso per cancellazioni e ritardi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Inizia un weekend difficile per chi deve viaggiare in Italia, in particolare in treno. Domani, sabato 8 marzo, è previsto uno sciopero generale nazionale che riguarderà anche il settore dei trasporti, ma per quanto riguarda i treni i disagi partiranno nella serata di oggi, 7 marzo, per via dello sciopero nazionale dei lavoratori delle principali aziende del trasporto ferroviario nazionale e locale.

Sciopero dei treni 7 – 8 marzo 2025

Inizia alle 21 di oggi, venerdì 7 marzo 2025, lo sciopero nazionale del personale ferroviario del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Uno sciopero che durerà 24 ore, fino alle 21 di sabato 8 marzo. Pertanto i treni possono subire, ritardi, cancellazioni o variazioni, “anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Fonte foto: ANSA

I treni garantiti

Trenitalia informa che per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in due fasce orarie, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Diversi treni a lunga percorrenza, Frecce, Eurocity e Intercity, sono poi sempre garantiti in caso di sciopero.

L’elenco aggiornato è consultabile sul sito di Trenitalia a questo link.

Come chiedere il rimborso per cancellazioni e ritardi

In caso di cancellazioni e ritardi, i passeggeri possono chiedere il rimborso del biglietto:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero, per i treni regionali.

In alternativa, spiega Trenitalia, i viaggiatori “possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

Sciopero generale 8 marzo

Sabato 8 marzo, giornata internazionale della donna, ci sarà anche uno sciopero generale di 24 ore, proclamato dai sindacati Slai Cobas, Cub, USb, Usi-Cit, Flc Cgil e Orsa Trasporti.

Lo sciopero riguarderà diversi settori, dai trasporti alla sanità e all’istruzione, sia pubblici che privati.

Possibili disagi nel trasporto aereo, l’Enav ha comunicato che saranno presenti due fasce di garanzia per i voli: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero non coinvolge il trasporto pubblico locale, metropolitane, autobus e tram, se non a livello locale, come l’Atm di Genova, dalle 21 dell’8 marzo fino alle 5 del 9 marzo, e l’Eav a Napoli, dalle 19.40 alle 23.40 dell’8 marzo.

Possibili disagi invece sulla rete autostradale, con ritardi ai caselli e code dalle 22 di venerdì fino alle 22 di sabato.