Boom in Borsa di Eutelsat rivale di Starlink, schiaffo del Governo Meloni a Elon Musk: "Inaffidabile"

Boom in Borsa di Eutelsat. Il gruppo francese è il proprietario della rete satellitare Oneweb che promette di essere il potenziale sostituto di Starlink di Elon Musk. Le azioni hanno registrato una crescita del 270% in tre giorni. Inoltre Eutelsat sta avendo “colloqui molto positivi” con il governo italiano per l’ipotesi di fornire comunicazioni satellitari sicure in un’operazione che potrebbe soppiantare l’offerta di servizi da parte della rete satellitare di Elon Musk.

Dai dati riportati da Sky TG24, le azioni di Eutelsat, quotate a Parigi, hanno registrato una crescita del 120% oggi. Sono passate di mano circa 22,5 milioni di azioni. Si tratta del più alto volume giornaliero mai registrato, secondo i dati compilati da Bloomberg.

Il rally odierno segue il +77% di martedì e il +68% di lunedì. La capitalizzazione è salita a 3,7 miliardi di euro, contro i 569,7 milioni di euro di venerdì. Il titolo è passato da 1,2 euro a 7,8 euro il livello più alto dal novembre 2022.

L’impennata delle quotazioni dell’azienda sarebbe arrivata a seguito dell’impegno dei politici europei ad aumentare le spese militari.

La negoziazione di Eutelsat con il Governo Meloni

La Ceo di Eutelsat, Eva Berneke, in un’intervista a Bloomberg Television, ha detto che si stanno “avendo colloqui molto positivi con l’Italia e abbiamo sempre avuto un buon rapporto e certamente speriamo che continui”.

“I contatti che abbiamo avuto con il governo indicano che l’Italia ha necessità di una costellazione di satelliti, e che sta valutando le sue opzioni”, ha detto la Ceo ricordando che “abbiamo una collaborazione di lunga data con Telespazio e gli italiani e stiamo approfondendo questo legame”.

Sull’ipotesi di una rete satellitare solo per l’Italia, Berneke ha poi precisato che “le costellazioni satellitari non hanno senso per un singolo Paese. Orbitano attorno al globo e serve un investimento iniziale almeno fra i sei e gli otto miliardi“.

Per questo motivo, secondo la Ceo, “farlo per un singolo Paese non ha senso, quello che ha senso è una collaborazione e come è noto abbiamo Iris 2, in cui l’Italia è un partner chiave”.

L’interesse del Governo Meloni

Come riporta Reuters, il governo Meloni sarebbe interessato a garantire comunicazioni criptate tra l’esecutivo, i diplomatici e gli ufficiali della difesa che operano in aree a rischio e starebbe cercando alternative valide alla Space X di Musk. Per il momento l’unica altra opzione possibile in orbita terrestre bassa, come spiegano anche gli analisti di Oddo Bhf, è data dai satelliti di OneWeb, diventata parte di Eutelsat nel 2023.

Il governo italiano avrebbe sempre più dubbi sulla chiusura dell’accordo da 1,5 miliardi di euro con Starlink, soprattutto alla luce del ritiro degli Stati Uniti dagli impegni per la sicurezza europea.

Cos’è Eutelsat e il progetto con l’Ue

Eutelsat è un’organizzazione intergovernativa per lo sviluppo e la gestione di satelliti di telecomunicazioni per servizi fissi e mobili in Europa nata nel 1976.

Grazie alla fusione con OneWeb, gestisce ora una costellazione di circa 650 satelliti in orbita terrestre bassa (Leo) che forniscono accesso a Internet a un’ampia gamma di clienti. Di fatto, OneWeb è la seconda costellazione Leo più grande al mondo dopo Starlink di Space X. Eutelsat ha anche una divisione italiana, la Eutelsat Italia s.r.l., che ha sede a Roma e il cui amministratore delegato è Renato Farina.

Con la Ue si starebbe pensando di concentrarsi sull’utilizzo di una combinazione delle sue costellazioni satellitari: quelle della OneWeb a 1.200 km di altitudine e i satelliti geostazionari a 35 mila km. Entrambe le reti sono in grado di supportare i droni ucraini e inoltre hanno il compito di rafforzare la connettività satellitare in Ucraina e nella regione del Mar Nero.