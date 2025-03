Salta il bollettino di Papa Francesco del venerdì, perché gli aggiornamenti riprenderanno da sabato 8 marzo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il bollettino medico di Papa Francesco previsto per venerdì non sarà diffuso. La Sala Stampa Vaticana ha annunciato che il prossimo aggiornamento arriverà sabato, questo perché il Pontefice non ha avuto episodi di insufficienza respiratoria e i parametri clinici rimangono sotto controllo. Intanto, il cardinale Peter Turkson frena sulle speculazioni riguardo alle dimissioni di Francesco.

Salta il bollettino: perché

Nel bollettino diffuso in serata, il Vaticano ha confermato che le condizioni cliniche del Papa sono rimaste stabili. Non ha febbre e non ha manifestato nuovi episodi di insufficienza respiratoria, ma continua con fisioterapia respiratoria e motoria.

“I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili”, si legge nel comunicato ufficiale.

Fonte foto: ANSA In foto il punto di preghiera per i fedeli

La decisione di saltare il bollettino del venerdì arriva proprio in virtù della stabilità del quadro clinico. Il prossimo aggiornamento sarà quindi fornito sabato 8 marzo.

Dimissioni di Papa Francesco?

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di una possibile rinuncia al pontificato, ma a spegnere le voci ci ha pensato il cardinale Peter Turkson, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze.

“Al Santo Padre vanno tutti i nostri pensieri. Come feci per Giovanni Paolo II, prego per Papa Francesco”, ha dichiarato Turkson all’Adnkronos, definendo fuori luogo ogni discussione sulle dimissioni del Papa o sull’eventuale successore.

“Non è il momento di parlarne. Focalizziamoci sulla sua guarigione”, ha ribadito il cardinale, invitando alla preghiera per la salute del Pontefice.

Il Papa prosegue la convalescenza

Dopo giorni di incertezze sulla sua salute, l’ultimo quadro clinico del Papa appare più stabile. Francesco continua la fisioterapia, alternando momenti di riposo, preghiera e attività lavorative. Prima di pranzo, come nei giorni precedenti, ha ricevuto l’Eucarestia.

Il Vaticano mantiene comunque la prognosi riservata, segno che la sua ripresa è ancora monitorata con attenzione.