Incidente sull'A4 a Cormano tra un bus con classe in gita e un tir: grave l'autista, feriti alcuni bambini

Dramma in autostrada. Un bus carico di bambini in gita con la scuola si è schiantato sull’A4 all’altezza di Cormano, a Milano, in direzione Venezia. A bordo 44 studenti di terza elementare con alcune insegnanti: la scolaresca di Ivrea (provincia di Torino) era diretta nel Rivolta d’Adda (Cremona), quando l’autista ha tamponato un tir finendo sul guard-rail. Il 42enne è ricoverato in codice rosso. Feriti anche alcuni bambini e insegnanti, sarebbero tutti in codice giallo. Sarebbero stati coinvolti altri 2 camion.

Cosa sappiamo sull’incidente

Secondo le testimonianze dei presenti, riportate da Ansa, il bus avrebbe tamponato un tir.

Quest’ultimo, a sua volta, avrebbe causato altri due tamponamenti con altrettanti mezzi pesanti.

Conducente del bus in codice rosso

Sul posto 5 ambulanze e 4 automediche coordinate da Soreu Metrolpolitana, oltre ai mezzi della Polstrada e ai vigili del fuoco.

Il conducente del bus, un uomo di 42 anni, è ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Areu ha comunicato che avrebbe riportato gravi traumi al bacino e alle gambe.

Quanti sono i bambini feriti e come stanno

Fonti sanitarie, citate da Varese News, parlano di 8 feriti.

Stando alle informazioni di Agi, oltre all’autista sarebbero rimaste contuse 2 bambine di 8 anni (trasportate, in codice giallo, all’ospedale Bassini di Sesto San Giovanni) e 2 insegnanti di 51 e 58 anni (anche loro in codice giallo, ma al San Raffaele).

Gli altri 3 feriti potrebbero essere i conducenti degli altri mezzi coinvolti: secondo Autostrade per l’Italia, infatti, oltre al bus e al tir ci sarebbero anche due camion.

Illeso il resto della scolaresca: insegnanti e bambini che non hanno riportato contusioni sono stati messi un altro bus per fare ritorno a casa.

Le famiglie, informate dell’accaduto, sono state rassicurate sulle condizioni dei figli, la maggior parte dei quali è rimasta sotto shock.

La dirigente scolastica della scuola, Cira Vicedomini, è partita da Ivrea per raggiungere il luogo dell’incidente ed è in costante contatto con il sindaco eporediese, Matteo Chiantore.

Traffico e code dopo l’incidente a Cormano

Autostrade per l’Italia, dopo l’incidente, ha riferito inizialmente di una coda lunga 5 km – in aumento – sull’autostrada A4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, proprio a causa dello schianto al km 130.

Le ripercussioni sul traffico in direzione di Venezia sono state pesantissime per ore. Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale, una corsia è stata ripristinata poco dopo le 12, e la riapertura di tutta la carreggiata è avvenuta dopo le 13, con lunghe code in smaltimento.