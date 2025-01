Il giornalista Fabio Postiglione morto nell'incidente a Milano, indagato il turista moldavo alla guida del van

È stato indagato a piede libero per omicidio stradale il turista moldavo di 44 anni che, mentre era alla guida di un van, ha investito il giornalista Fabio Postiglione che era in sella al suo scooter. L’incidente in cui Postiglione è morto è avvenuto sulla Tangenziale Est di Milano in direzione Venezia, all’altezza di Cologno Sud.

Alcol test sull’autista del van

L’autista del van è risultato negativo all’alcol test. Le indagini sono condotte dalla Polstrada di Monza, che sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo la tangenziale.

L’incidente in tangenziale

L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 28 gennaio: attorno alle 22:30 Fabio Postiglione, anche lui di 44 anni, ha finito il turno di lavoro presso la redazione del Corriere della Sera, ha salutato i colleghi e ha recuperato lo scooter per tornare a casa a Cernusco sul Naviglio.

Fonte foto: Facebook / Fabio Postiglione

Fabio Postiglione

Secondo una prima ricostruzione, il van l’avrebbe urtato facendogli perdere il controllo della dueruote. Il giornalista è caduto, scivolando sull’asfalto fino alla cuspide del guard rail.

Il posto è stato raggiunto entro breve dai vigili del fuoco e da un’ambulanza in codice rosso, ma la corsa al vicino ospedale San Raffaele, con i tentativi di rianimazione, non è bastata a salvare la vita a Fabio Postiglione.

Chi era Fabio Postiglione

Fabio Postiglione era nato a Napoli, e lì si era formato diventando un giornalista di cronaca occupandosi di nera e giudiziaria dapprima per Il Roma e poi per il Corriere del Mezzogiorno.

“Quel giornalista va sistemato”, disse un boss intercettato parlando con i familiari. Postiglione finì così sotto scorta.

Negli anni aveva subìto una serie di intimidazioni: ripetuti danni all’automobile e al motorino e poi anche un inseguimento fin sotto casa, contromano.

Infine si era trasferito a Milano, approdando al Corriere della Sera. “Era una persona gioiosa e simpatica, sempre pronto alla battuta e a sdrammatizzare”, scrivono di lui i colleghi.

Postiglione lascia la moglie Valentina Trifiletti, giornalista Mediaset. Per la scomparsa hanno espresso cordoglio, fra molti altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.