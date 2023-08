Flavio Briatore e la battuta su Calenda e il Twiga: "Bravo direttore marketing. Capalbio regno radical chic"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Tra i due litiganti…il terzo si fa pubblicità. Flavio Briatore interviene nella polemica scatenata da Carlo Calenda contro Matteo Renzi, per la cena organizzata dai parlamentari di Italia Viva al Twiga con Daniela Santanchè e per questo ritenuta “inopportuna” dal leader di Azione. Come ricorda il ‘Corriere della sera’, la ministra del Turismo ha ceduto nei mesi scorsi le quote del lido di lusso al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena per provare a schivare almeno formalmente accuse di conflitto di interessi, ma ciò non è bastato per far finire il locale al centro delle diatribe politiche. Sul battibecco ha però risposto con sarcasmo l’attuale comproprietario, Flavio Briatore.

La risposta di Briatore

L’imprenditore piemontese, infatti, non è sembrato affatto dispiaciuto per la polemica innescata dal leader di Azione, considerandola anzi “tutta promozione. E naturalmente, in democrazia, non può essere un politico a dire con chi devi mangiare”.

“Io pensavo di avere tre bravi direttori di comunicazione e marketing – ha detto ironicamente al ‘Corriere’ – ma ora ho capito che il più bravo è Carlo Calenda: ha messo il Twiga al centro dell’estate italiana”.

Fonte foto: ANSA La ministra del Turismo Daniela Santanchè

“Io credo che parlare di opportunità dai pulpiti di Capalbio non sia il massimo della credibilità” è stato l’affondo di Briatore, riferendosi all’abituale frequentazione del comune sul litorale grossetano da parte del politico.

La polemica

Il caso è scoppiato dopo una cena al Twiga tra Daniela Santanchè e alcuni esponenti di Italia Viva, l’ex ministra Maria Elena Boschi, il deputato Francesco Bonifazi, il consigliere regionale del Lazio Luciano Nobili, oltre all’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri, oggi direttore responsabile de ‘Il Riformista’, guidato da Matteo Renzi.

Un’occasione “inopportuna” secondo una nota rilasciata dal partito Azione, vista l’uscita dall’Aula da parte dei parlamentari di Italia Viva durante il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè.

“Ma un politico deve chiedere a qualcuno se andare al Twiga o a un altro bagno? – si chiede ancora Briatore – Io invito a venire pure il direttore marketing Calenda, così vede che noi siamo sicuramente più fighi di chi va a Capalbio”.

La replica

La replica alla nota di Azione è arrivata anche da uno dei protagonisti della cena: “Sono stato a cena al Twiga venerdì sera. Come era già stato altre volte essendo da sempre un frequentatore della Versilia” ha risposto Francesco Bonifazi.

“Potrei fare l’elenco dei parlamentari di tutti gli schieramenti che ho visto in quel locale. Leggere che Carlo da Capalbio pretende di decidere lui che cosa devo fare io il venerdì sera mi dà l’impressione di un uomo che non ha nulla di liberale ma che sogna uno stato etico” ha aggiunto.