Angelo Madonia parla dell'esclusione da Ballando con le Stelle e le polemiche: la frase su Sonia Bruganelli

Angelo Madonia è tornato a parlare della sua esclusione dal programma tv “Ballando con le Stelle”. Il ballerino, compagno della concorrente Sonia Bruganelli, era stato accoppiato con Federica Pellegrini. Il 25 novembre però la Rai aveva annunciato l’allontanamento del maestro per “divergenze professionali“. Sostituito da Samuele Peron, ora Madonia fa chiarezza e racconta come ha vissuto questa vicenda.

Angelo Madonia parla di Ballando con le Stelle dopo l’esclusione

Angelo Madonia si è affidato a una diretta Instagram per avere l’opportunità di commentare la sua esclusione dal fortunato programma del sabato sera di Rai Uno, “Ballando con le Stelle”.

Il ballerino si è detto sereno, ha ringraziato quanti gli sono stati vicini durante questo periodo complicato e ha sottolineato di stare bene. Non ha alimentato le polemiche ma si è lasciato andare a un commento sarcastico sul fatto che forse avrebbe dovuto partecipare alla competizione in squadra con la sua compagna, Sonia Bruganelli.

Fonte foto: IPA Angelo Madonia durante la lite con la giuria di “Ballando con le Stelle”

Cos’ha detto il compagno di Sonia Bruganelli

“Sto bene, sono sereno“. Questo in sostanza il messaggio che Angelo Madonia ha voluto trasmettere ai suoi fan durante una diretta Instagram, la prima da quando è stato allontanato dal programma di Milly Carlucci. Il maestro di ballo ha ringraziato per “l’ondata di affetto, la vicinanza e la solidarietà” ricevuti. “Mi ricorderò sempre di questi giorni”, dice.

Quanto alle liti con la giuria e la conseguente cacciata per “divergenze professionali”, Madonia ha preferito glissare e non entrare nei dettagli. “Ho trascorso questo periodo serenamente, circondato dalle persone a me care, che sono la mia vera ricchezza“, racconta.

“Sabato scorso non mi avete visto, ma sto benissimo. Si va avanti, i problemi della vita sono altri. Probabilmente tanti di voi si aspettavano un mio intervento polemico ma io non ho niente da dire rispetto a questa vicenda. È andata come è andata e sono qui per dirvi grazie“, chiosa Madonia che poi fa un in bocca al lupo a tutti i partecipanti rimasti in gara.

L’allontanamento

L’unica sua risposta pepata, a metà tra il sarcastico e il polemico, la dà a un utente che gli aveva scritto come forse avrebbe dovuto ballare con la sua compagna, anziché con Federica Pellegrini. Sorridendo, Madonia ha risposto: “Forse, chi lo sa”.

La vicenda del suo allontanamento dal programma ha le radici nella puntata del 23 novembre quando il ballerino ebbe un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli che aveva tirato in ballo la sua compagna Sonia Bruganelli.

Il ballerino aveva dato alla giornalista della “rosicona” e due giorni dopo era stato allontanato dalla Rai. Prima e dopo l’alterco erano state numerose le polemiche tra Madonia e la giuria e tra la stessa Bruganelli e, in particolare, Selvaggia Lucarelli. Interpellata da “La volta buona” su Rai Due, l’ex moglie di Paolo Bonolis, parlando dell’attuale compagno, aveva detto: “Lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro”, riferendosi per l’appunto alla trasmissione “Ballando con le Stelle.