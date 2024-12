Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia per Ballando con le Stelle, la provocazione e la risposta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia prosegue lo scontro. Anche se il maestro ha lasciato il programma in seguito a “divergenze”, la giudice Lucarelli ha ancora qualcosa da dire. Dopo la ormai nota puntata del 23 novembre di Ballando con le Stelle, la giudice ha criticato la scelta di Madonia di tifare per la sua compagna Sonia Bruganelli. Questa, infatti, potrebbe rientrare in gara dopo l’eliminazione della scorsa settimana, ma a Lucarelli questo incoraggiamento al pubblico non è affatto piaciuto. Da qui il botta e risposta sui social. Cosa si sono detti?

La storia del ripescaggio

Si potrebbe dire che “tutto ha inizio con…” ma la verità è che lo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia è solo il proseguimento di quanto già accadeva durante il programma Ballando con le Stelle. Giudice e maestro non sono mai andati particolarmente d’accordo, ma questo, come spiegato dalla stessa Lucarelli, non è il reale motivo dell’allontanamento di Madonia dal programma. Quello lo ha fornito una nota della Rai, che dichiara in maniera generica delle “divergenze professionali”.

Lucarelli però è nota per continuare ad avere una lente d’ingrandimento sulle vicende che l’hanno particolarmente interessata o toccata direttamente, così quando Angelo Madonia ha pubblicato una storia sul ripescaggio di Sonia Bruganelli (compagna dell’ex maestro) e Carlo Aloia, il suo commento non si è fatto attendere.

Fonte foto: IPA In foto Madonia e Pellegrini nella ‘nota’ puntata di Ballando con le Stelle

Dopo aver preso l’immagine dall’Instagram di Angelo Madonia, Selvaggia Lucarelli sul social X scrive: “La mestizia, fino alla fine”. Dove mestizia sta, in maniera esasperata dallo stesso uso del termine ricercato, a intendere “tristezza”, “afflizione” o “sconforto” procurato o rappresentato dall’atteggiamento altrui.

Il botta e risposta

Selvaggia Lucarelli ha quindi ripubblicato la storia di Angelo Madonia con in allegato una bella frecciatina, ma a questa l’ex ballerino del programma ha risposto.

Madonia fa notare a Lucarelli: “L’ho fatto ogni volta che era in ballottaggio, non solo stasera. Buon lavoro“.

Con l’ennesima frecciatina, ma questa volta facendo riferimento alla professione di giornalista di Lucarelli, Madonia sottolinea che vuole “dare un’informazione corretta”.

La reazione del pubblico

Come molte altre situazioni fuori dal programma, lo scontro tra Lucarelli e Madonia vede il pubblico schierarsi con la giudice o l’ex ballerino.

C’è chi fa notare a Madonia che era scorretto anche prima chiedere di votare per una coppia avversaria, come se la risposta fosse un’aggravante, e chi invece si schiera dalla parte del ballerino.

“Lui ormai è fuori dal programma quindi non è tenuto a prendere per forza le parti della sua ex concorrente”, commenta un utente. C’è anche chi fa notare: “Ma lei (n.d.r Lucarelli) non ha fatto lo stesso quando c’era il suo fidanzato cuoco?”.