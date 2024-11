Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle: la versione del ballerino e il messaggio a Federica Pellegrini

Un piccolo terremoto. Martedì 26 novembre è stata diffusa la comunicazione della Rai sulla fine del rapporto lavorativo con Angelo Madonia, uno dei ballerini di Ballando con le stelle, uno degli assi di Rai 1. Lui stesso, dopo le voci sul licenziamento, ha dato la sua versione sul perché abbia lasciato il programma in cui gareggiava insieme a Federica Pellegrini.

Il messaggio di Angelo Madonia a Federica Pellegrini

Angelo Madonia ha dato la sua versione dei fatti sul proprio profilo Instagram: “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. E per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro“.

Sulla partner di gara, Madonia ha scritto: “Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”.

Poi, la precisazione sul suo allontanamento dal programma: “Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”.

E ancora: “Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza”.

I commenti contro il ballerino sui social

Tanti utenti hanno commentato il post di Angelo Madonia sui social. Alcuni l’hanno appoggiato, altri l’hanno attaccato.

C’è chi si spiega il suo allontanamento a causa di uno scontro con Selvaggia Lucarelli: “Mi dispiace ma è stato molto brutto il tuo atteggiamento, non avresti dovuto lasciare, da professionista avresti dovuto mantenere la calma e arrivare alla fine, la Pellegrini non c’entra in queste diatribe con la tua fidanzata! È stato bruttissimo vedere quel comportamento in diretta davanti a tutta Italia e oltre! Rispetto, ci vuole rispetto per ciò che si fa, la Lucarelli la conosciamo tutti, ma poi proprio questa volta non ha detto nulla di che!”.

Perché si parla di Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Sullo sfondo, quindi, si stagliano altre due figure: quella di Sonia Bruganelli, fidanzata di Angelo Madonia, e quella di Selvaggia Lucarelli, opinionista/giudice del programma.

Ospite a La vita in diretta, Bruganelli ha commentato l’esclusione del compagno dicendo di non sapere nulla e di non aver ancora parlato con lui, nonostante Alberto Matano le abbia fatto notare come sia “la prima volta che accade nella storia del programma”.

La Rai ha motivato la fine del rapporto con un laconico “divergenze professionali“.

Alla base della decisione dell’azienda ci sarebbe lo scontro con la giurata Selvaggia Lucarelli, in seguito a una battuta (di lei) su Bruganelli, che Madonia non avrebbe apprezzato.

Questa la frase: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia”.

Madonia aveva replicato in modo duro, con tanto di attacco finale a Lucarelli: “Sei tu la rosicona che menziona persone esterne“.

Poi, sentendosi dire di essere un ‘danno per la giuria’, aveva aggiunto: “Il danno sei tu per la giuria“. Infine ha lasciato lo studio, non presentandosi neanche nel dietro le quinte per le interviste.

Sul tema Bruganelli ha dichiarato: “La vicenda riguarda me e Angelo relativamente, ero stato appena eliminata. Perché si doveva parlare di me quando loro avevano appena fatto una esibizione bellissima? La protagonista di quel momento era Pellegrini, non di certo io”.

La versione di Selvaggia Lucarelli

È arrivata anche la versione di Selvaggia Lucarelli, che ha affermato come “Madonia non è uscito da Ballando con le Stelle perché ha risposto a me”.

Anzi, la giurata ha spiegato che l’esclusione sarebbe scaturita dalla disarmonia tra lui e Federica Pellegrini.