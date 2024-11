Figlio di Ruffino accusa Santanché a Report su suicidio del padre: “Morto per Visibilia”. L'audio del ministro

Il suicidio di Luca Ruffino sarebbe legato al caso Visibilia: a puntare il dito contro la società fondata da Daniela Santanché è il figlio dell’imprenditore, Mirko, in un’intervista rilasciata in esclusiva a Report. Secondo Mirko Ruffino il padre si sarebbe sentito usato dal gruppo editoriale nonostante l’importante investimento con il quale, nel 2022, lo aveva salvato. Ancora, secondo le anticipazioni Report sarebbe in possesso di un audio in cui si paleserebbe una nuova truffa ai danni dell’Inps.

Il figlio di Luca Ruffino accusa Daniela Santanché

Secondo Mirko Ruffino ci sarebbe “un legame tra il suicidio (del padre Luca, nda) e Visibilia”. Lo ha rivelato in esclusiva a Report nella puntata che andrà in onda domenica 1° dicembre.

Mirko sostiene che suo padre probabilmente, con il suo investimento del 2022, avrebbe sperato in un futuro in politica, specie dopo “aver messo a rischio tutto quello che aveva costruito”. Quindi Luca Ruffino si sarebbe sentito usato e per questo si sarebbe tolto la vita.

Fonte foto: ANSA Luca Ruffino, presidente di Visibilia, si è tolto la vita nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2023. Secondo il figlio Mirko, intervistato in esclusiva da un inviato di Report, il suicidio sarebbe legato a Daniela Santanché

Ancora, Mirko Ruffino rivela che il padre gli aveva mostrato una foto che lo ritraeva insieme a Daniela Santanché e Ignazio La Russa. Un incontro, quello, in cui – secondo Ruffino – probabilmente “si stava strutturando l’acquisto di Visibilia”.

Luca Ruffino il 22 luglio 2023 aveva riferito a Repubblica di non avere “grandi frequentazioni” con La Russa, dunque a cosa serviva quell’incontro? Secondo una nota scritta su Rai.it dall’inviato Giorgio Mottola Ruffino potrebbe avere ricevuto pressioni finalizzate all’acquisto della società.

L’audio inedito di Report

Sempre Giorgio Mottola su Rai.it parla di un audio inedito in cui verrebbe documentata una nuova truffa ai danni dell’Inps da parte di Daniela Santanché. Nel file si sentirebbe la ministra del Turismo registrata durante un incontro con i giornalisti di Pc Professionale, testata controllata da Visibilia.

Nell’audio Daniela Santanché chiede ai giornalisti di lavorare tutti i giorni, un 100% in cui metà del lavoro verrebbe retribuito con regolare stipendio con l’altra metà corrisposta dall’Inps. “Stiamo riorganizzando tutta la nostra casa editrice”, dice Daniela Santanché.

Mottola scrive che questo schema di finanziamento potrebbe rappresentare una nuova truffa all’Inps da parte della ministra del Turismo.

Il suicidio del presidente di Visibilia

Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2023 Luca Ruffino, allora presidente di Visibilia, si è tolto la vita nella sua casa di Milano, in via Spadolini, con un colpo di pistola.

Nel 2022 Ruffino, 60 anni, aveva acquisito la società con un investimento di circa due milioni di euro salvandola dal dissesto economico e diventando azionista di maggioranza. Prima di uccidersi Ruffino aveva lasciato dei biglietti indirizzati alla sua famiglia nei quali si scusava per il gesto ma non spiegava le motivazioni della sua scelta.