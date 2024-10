Daniela Santanchè in tribunale per il caso Visibilia, verso il patteggiamento con l'Inps per truffa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si è aperta l’udienza preliminare del processo che vede imputata Daniela Santanchè, ministra del Turismo e senatrice di Fratelli d’Italia, per truffa aggravata ai danni dell’Inps. La vicenda è legata all’uso della Cassa integrazione Covid a zero ore per 13 dipendenti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria durante il periodo pandemico. Nel corso dell’udienza, è emerso che Visibilia Editore, società fondata e amministrata dalla stessa Santanchè fino al novembre 2021, ha richiesto di patteggiare una sanzione da 23mila euro e di restituire le somme contestate all’ente previdenziale.

Daniela Santanchè e la presunta truffa all’Inps

Secondo l’accusa, nonostante fossero formalmente in cassa integrazione, i lavoratori avrebbero continuato a prestare servizio, consentendo alle società di percepire indebitamente circa 126mila euro.

Oltre a Santanchè, sono coinvolti nel procedimento anche il compagno della ministra, Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, e Paolo Concordia, collaboratore esterno responsabile della gestione del personale.

Come riporta Ansa, la richiesta di patteggiamento di Visibilia Editore è stata accolta favorevolmente dai pubblici ministeri Luigi Luzi e Maria Gravina.

La giudice per l’udienza preliminare (Gup) Tiziana Gueli ha però deciso di rinviare la decisione finale al 23 ottobre, data in cui si discuterà anche la richiesta della difesa di trasferire il processo a Roma per motivi di competenza territoriale e di riqualificare il reato da truffa aggravata a indebita percezione di erogazioni pubbliche.

L’Inps si costituisce parte civile

Durante l’udienza, è stata ammessa la costituzione di parte civile dell’Inps, che potrà quindi partecipare al processo e avanzare eventuali richieste di risarcimento in caso di conferma delle accuse.

Al momento, Visibilia Editore si trova sotto amministrazione giudiziaria e risulta sospesa dalla Borsa.

Aumento di capitale per Visibilia

Nelle scorse ore, la società ha ricevuto un aumento di capitale di 4,5 milioni di euro, versati dalla ministra attraverso le sue società, con l’obiettivo di ripianare i debiti e garantire la sopravvivenza dell’azienda.

Santanchè, assente in aula, ha mostrato sicurezza nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, affermando di non essere preoccupata per un eventuale rinvio a giudizio.

L’esito delle prossime udienze sarà determinante per chiarire la sua posizione giuridica.