Morto suicida Luca Ruffino, presidente della società Visibilia Editore al centro del caso Santanchè

È stato trovato morto a Milano Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore, società al centro del caso che riguarda la ministra del Turismo Daniela Santanchè. L’uomo, 60 anni, si sarebbe tolto la vita sparandosi con una pistola.

Trovato morto Luca Ruffino

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Luca Giuseppe Reale Ruffino è stato trovato morto nella sua abitazione a Milano nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto. Ad effettuare la tragica scoperta è stato il figlio, che non aveva notizie del padre da ore.

Sessanta anni, Ruffino era presidente di Visibilia Editore, l’ex società della ministra Daniela Santanchè.

Si sarebbe sparato con una pistola

Stando alle prime informazioni, Ruffino si sarebbe sparato con una pistola, regolarmente detenuta. E avrebbe lasciato un biglietto con le sue ultime volontà.

Secondo quanto riporta Ansa, il gesto dell’uomo sarebbe legato a questioni personali, forse gravi problemi di salute.

Era presidente di Visibilia Editore

Storicamente legato al settore dell’amministrazione di condomini, Luca Ruffino era fondatore, presidente e amministratore delegato di Sif Italia, società di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari.

Nell’ottobre 2022 era subentrato in Visibilia Editore rilevando le quote di Daniela Santanchè. Era poi entrato nel consiglio di amministrazione, diventandone presidente.

Fondata da Santanchè, Visibilia è una delle società al centro dell’inchiesta che vede indagata la ministra per bancarotta e falso in bilancio. Ruffino non era mai stato indagato né sentito come testimone dagli investigatori in merito all’inchiesta.