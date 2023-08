Daniela Santanchè parla del reddito di cittadinanza e Calenda va su tutte le furie: "La morale da lei no!"

Daniela Santanchè, ministro del Turismo, è intervenuta ai microfoni di Rds ed ha dichiarato che il reddito di cittadinanza “fa fatto tanto male” in quanto è stato dato denaro a coloro che sono abili a lavorare. Quindi ha sostenuto che la misura di sforbiciare la platea dei beneficiari presa dal governo Meloni va nella direzione giusta.

Sull’esternazione è piombato Carlo Calenda che ha attaccato a muso duro la Santanchè tramite un tweet.

“Penso che il reddito di cittadinanza abbia fatto tanto male, hanno dato soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, chi ha bisogno”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè a Rds esprimendosi sulla stretta per il reddito di cittadinanza, con l’adozione di nuove regole a partire da agosto 2023.

Italia Viva si riunisce al Twiga per una cena di lusso. Presente anche l'ex proprietaria Daniela Santanchè tra sushi e bollicine

Secondo la Santanchè bisogna “mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro” e “aiutare le imprese nel poter assumere”.

Tra i primi a commentare le esternazioni della Santanchè è spuntato Carlo Calenda. Il leader di Azione, tramite un tweet di fuoco, ha ricordato i guai con la giustizia del ministro.

“Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male”. Così Calenda sui social.

Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male. Sono sempre stato contrario al Rdc, ma la morale da Lei anche no. pic.twitter.com/x7PBOJsSnp

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 5, 2023