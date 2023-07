Italia Viva a cena al Twiga con la ministra Daniela Santanchè: da Maria Elena Boschi a Luciano Nobili

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Italia Viva sceglie il Twiga come locale nel quale riunire i suoi vertici. Presenti anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè (ex comproprietaria della struttura) e l’ex ministra Maria Elena Boschi. La vicinanza tra Renzi e Santanché a questo punto non stupisce più, perché proprio il leader di Italia Viva si è schierato più volte in difesa della ministra del Turismo quando questa è finita nella bufera giornalistica e giudiziaria per l’inchiesta di Report.

Italia Viva al Twiga

Cena di lusso a base sushi per i big di Italia Viva. Boschi, Bonifazi e Nobili si sono seduti al tavolo del Twiga (locale di Marina di Pietrasanta in Versilia dove si sono tenute manifestazioni contro Santanchè) insieme all’ex comproprietaria. Si tratta proprio del locale della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, di cui ga ceduto le quote per evitare l’accusa di conflitto di interesse e non solo.

La tavolata è stata organizzata lo scorso weekend dall’avvocato tributarista Roberto Simoni. Tra i commensali la ministra del Turismo, amici, imprenditori e l’ex marito Canio Mazzaro.

Fonte foto: ANSA La ministra del Turismo Daniela Santanchè in aula al Senato durante la mozione di sfiducia

Gli invitati

Diversi gli invitati importanti alla tavola. Il Corriere della Sera, che ha lanciato la notizia, ha ribattezzato Italia Viva come “Italia Twiga” per confermare i nomi dei vertici e dei big presenti nell’ex locale di Daniela Santanchè.

I nomi noti dei presenti sono l’ex ministra Maria Elena Boschi, il deputato Francesco Bonifazi, il consigliere regionale del Lazio Luciano Nobili, l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri (direttore responsabile de Il Riformista, il giornale diretto da Matteo Renzi). In totale la tavolata era composta da una ventina di persone.

La cena con spettacolo

La cena si è svolta in tranquilla, tra cibo di lusso e spettacolo musicale. Sembra infatti che i vertici di Italia Viva e gli altri ospiti abbiano cenato con sushi e schiacciatine. Da bere vino bianco e bollicine di alta qualità (e costo). Il tavolo era stato posizionato in modo tale da far vedere perfettamente a tutti lo spettacolo.

Dopo il cibo infatti è stato il turno del concerto. A performare Alessandro Ristori e i The Portofinos. Una serata allegra e in compagnia, alla quale però mancava il proprietario del locale, ovvero Flavio Briatore.