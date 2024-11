Morto Fernando Capecchi che scoprì Carlo Conti e Pieraccioni, il dolore del direttore artistico di Sanremo

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Fernando Capecchi, impresario della Tv, noto per aver scoperto e lanciato con la sua Vegastar tanti volti noti del piccolo schermo e non solo. Tra questi Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e anche star della musica internazionale come Zucchero.

Il ricordo di Carlo Conti

Uno dei primi a ricordare Fernando Capecchi è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, con un messaggio sui social.

“Ciao Fernando, che gavetta insieme! Quanti kilometri, quante serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni, quanti ‘saluta tutti’…. Con te se ne va un pezzo di vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram Carlo Conti a corredo di una foto con lo storico manager.

Fonte foto: ANSA

Il direttore artistico della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti

Chi era Fernando Capecchi

Proprio con quel suo caratteristico modo di dire “saluta tutti”, Giorgio Panariello aveva portato in Tv la figura di Capecchi, imitandolo nel personaggio Nando.

Il famoso comico e il presentatore della 75esima edizione di Sanremo sono solo alcuni dei tanti personaggi lanciati dall’agente sui grandi palcoscenici.

Partito dalla Toscana attaccando i manifesti per le orchestre che si esibivano nei locali, dopo aver lasciato la sua attività di venditore di piante, Capecchi fondò nel 1974 a Ramini, piccolo paese in provincia di Pistoia, l’agenzia Vegastar.

La società rappresenta ancora oggi un pezzo importante della storia dello spettacolo in Italia e negli anni ’80 fu centro di gravità di tantissimi artisti toscani che furono portati nel piccolo e grande schermo.

Gli artisti lanciati dalla Vegastar

Capecchi incontrò il giovane Carlo Conti che all’epoca faceva il dj per le province toscane e che gli presentò un altro ragazzo talentuoso, il futuro attore e regista Leonardo Pieraccioni.

Il duo diventò un trio con la scoperta del manager di Giorgio Panariello in Versilia e la loro carriera decollò con lo spettacolo “Fratelli d’Italia” portato lungo tutto la penisola dalla Vegastar.

Tra i personaggi lanciati dalla dell’agenzia anche Massimo Ceccherini, Cristiano Militello e tanti altri comici che dalla Toscana hanno raggiunto la notorietà nella Tv degli anni ’80 e ’90.

Sul suo profilo social anche Leonardo Pieraccioni ha voluto dedicare un ricordo a Fernando Capecchi: “Avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: ‘Oh ma il contratto me lo fai o no?’ ridevi: ‘No, sei ancora in prova’. Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti“.