È morto Enzo Carra, il giornalista ed ex deputato aveva 79 anni: divenne famoso per una foto con le manette

A 79 anni è morto Enzo Carra, storico giornalista de ‘Il Tempo’ ed ex deputato. La notizia è dell’ultima ora. L’ex portavoce della Democrazia Cristiana si è spento a Roma nella notte tra mercoledì 1° febbraio e giovedì 2 febbraio 2023. Enzo Carra era ricoverato da diversi giorni presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli della Capitale nel quale era stato trasportato per una crisi respiratoria.

È morto Enzo Carra, giornalista ed ex deputato

L’8 agosto Enzo Carra avrebbe compiuto 80 anni. Durante la notte tra il 1° e il 2 febbraio 2023 si è spento.

Da una settimana – scrive ‘Adnkronos’ – era ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per una crisi respiratoria.

Fonte foto: IPA Enzo Carra accompagnato dai carabinieri in tribunale, con le manette ai polsi (4 marzo 1993)

Nell’ultima ora stanno arrivando i messaggi di cordoglio da tutte le parti politiche. Con il suo impegno come cronista e il suo attivismo, infatti, Enzo Carra è stato una figura chiave della politica italiana.

Dal giornalismo all’impegno politico

Enzo Carra nasce a Roma l’8 agosto del 1943 e già a 22 anni si dedica alla sua passione per il giornalismo.

La sua vocazione lo porta a fondare il giornale ‘Il Dramma’ nel quale si occupa di critica cinematografica. La sua carriera raggiunge il primo traguardo importante quando approda nella redazione de ‘Il Tempo’.

È il 1970 ed Enzo Carra si fa subito notare per la sua penna preziosa quando riempie le pagine dedicate alla politica. Una passione, quest’ultima, che presto lo porterà a compiere un ulteriore balzo in avanti.

Nel 1987 lascia la redazione de ‘Il Tempo’ fino al 1989, quando diventa portavoce di Arnaldo Forlani e capoufficio stampa della Democrazia Cristiana, impegno che manterrà fino al 1992.

La passione per il giornalismo non si è mai spenta: dal 1994 al 2001 firma per la Rai numerose inchieste televisive, tra cui le interviste a Gheddafi e a Madre Teresa di Calcutta, l’ultima rilasciata dalla religiosa prima della sua morte.

Nel 2000 è tra i fondatori del partito della Margherita nella cui l

