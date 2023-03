Due morti e oltre 10mila evacuati per le inondazioni in California, Biden dichiara lo stato d’emergenza

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Almeno due persone sono morte e oltre 10mila residenti sono stati sottoposti a ordine di evacuazione a causa delle continue tempeste che stanno colpendo la California in questi giorni. Le inondazioni stanno minacciando le zone costiere, dove crescono i rischi di frane. Oltre 25mila case non hanno accesso alla rete elettrica.

Le inondazioni in California

Le tempeste che hanno sferzato la California negli ultimi giorni, provenienti dall’Oceano Pacifico centrale, hanno incontrato un’area dello Stato americano già carica di neve e di acqua.

Il Weather Prediction Center (il servizio meteorologico nazionale) ha dichiarato “emergenze per inondazioni improvvise“, che corrisponde al livello 4 di 4 sulla scala delle precipitazioni nell’area. L’emergenza è causata principalmente dalle forti piogge hanno rapidamente sciolto il manto nevoso nella bassa Sierra Nevada.

Fonte foto: IPA Il governatore della California, Gavin Newsom, con il presidente americano Joe Biden

In risposta all’emergenza, la richiesta di emanazione dello stato di emergenza avanzata nella serata di giovedì 9 marzo dal governatore Gavin Newsom è stata approvata dal presidente Joe Biden, permettendo così al governo di offrire assistenza allo Stato californiano, e ai residenti e alle imprese di presentare richieste di risarcimento danni all’Agenzia federale per la gestione delle emergenze.

I danni per i residenti

In seguito allo scioglimento della neve sulla Sierra Nevada, le autorità hanno invitato i residenti a cercare un terreno più elevato dove sostare, prima di emettere ordini di evacuazione di emergenza già nella giornata di venerdì 10 marzo, quando in alcune aree della costa le precipitazioni hanno superato i 25 cm in neanche 24 ore.

Nel primo pomeriggio di venerdì infatti, circa 55mila californiani non avevano elettricità, e in quasi 10mila avevano ricevuto l’ordine di evacuazione.

Le condizioni meteorologiche stanno lentamente sfiancando la California, dove già a gennaio una serie di nove tempeste fluviali consecutive ha causato quasi due dozzine di morti, mentre a febbraio il pesante manto nevoso ha contribuito ad almeno 13 morti sui Monti San Bernardino, dove molti residenti sono rimasti intrappolati per giorni dietro muri di neve.

L’allerta del servizio meteorologico

Le tempeste di questi giorni sono il decimo sistema meteorologico di questo tipo che ha colpito la California da Natale, che ha caratterizzato un inverno eccezionalmente umido e nevoso in uno Stato che negli ultimi anni è stato afflitto molto più da siccità e incendi che da precipitazioni.

Rachel Monte Dion, la coordinatrice dei servizi di emergenza della contea di San Luis Obispo, ha dichiarato che “da gennaio piove costantemente qui e quindi il nostro terreno è completamente saturo e le nostre insenature sono piene”.

Secondo gli esperti queste tempeste, sempre più forti e frequenti durante i lunghi periodi di siccità, sono sintomo del cambiamento climatico causato dall’uomo. Il passaggio da un estremo meteorologico all’altro rende inoltre complesso riuscire a gestire le risorse e al contempo ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

“La California sta implementando tutti gli strumenti di cui disponiamo per proteggere le comunità dalle tempeste implacabili e mortali che colpiscono il nostro stato”, ha affermato Gavin Newsom. “In queste condizioni pericolose e difficili, è fondamentale che i californiani rimangano vigili e seguano tutte le indicazioni dei soccorritori locali”.