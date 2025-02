Nuovo Btp a 15 anni, rendimento di poco sotto il 4%: raccolti ordini per oltre 133 miliardi di euro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministero del Tesoro ha emesso un nuovo buono del tesoro pluriennale a 15 anni raccogliendo ordini per 133 miliardi di euro in totale. Un’emissione diretta soprattutto a investitori istituzionali, prepara però quella del Btp Più, pensato per i risparmiatori privati, soprattutto italiani.

Il nuovo Btp a 15 anni

Lo Stato italiano ha emesso tramite sindacato, quindi affidando la parte tecnica dell’emissione a un gruppo di banche, il nuovo Btp a 15 anni. Il prezzo del titolo di Stato è di 99,375 euro, che si traduce in un rendimento annuo lordo del 3,942%.

Essendo quindicennale, il nuovo Btp scadrà nel 2040 e ha un tasso di rendimento del 3,85% diviso in due cedole pagate ogni sei mesi.

Le banche a cui è stato affidato il collocamento del buono sono Barclays Bank Ireland Plc, Deutsche Bank Ag, Intesa Sanpaolo Spa, Morgan Stanley Europe Se e Nomura Financial Products Europe GmbH.

Superati i 130 miliardi di domanda

Per questa emissione lo Stato ha ricevuto domande per 133 miliardi di euro, dovute principalmente al fatto che il debito pubblico italiano è tra quelli con le rendite più alte in Europa.

Questo lo rende molto appetibile per gli investitori. Garantisce infatti rendite alte e dall’altra è coperto da una serie di garanzie, sia dirette che indirette, derivate dal fatto che l’Italia è membro dell’Unione europea.

Queste rendite sono allo stesso tempo un problema e un vantaggio per l’Italia. Sono problematiche da gestire dal punto di vista del bilancio, perché si trasformano in nuovo debito, ma assicurano che i vari governi possano reperire con relativa facilità fondi sui mercati finanziari.

Come funziona il Btp Più

Il Btp a 15 anni non è l’unico titolo che lo Stato italiano intende piazzare questa settimana. Il governo ha infatti elaborato il Btp Più, con l’intenzione di diversificare la platea dei detentori del debito pubblico italiano, aumentando i risparmiatori.

Il Btp Più sarà disponibile da lunedì 17 febbraio, avrà una durata di 8 anni per allungare le scadenze del debito pubblico del nostro Paese, ma seguirà grosso modo il funzionamento del Btp Valore.

Per attrarre maggiormente i risparmiatori privati, il governo ha anche inserito la possibilità di avere il rimborso del capitale in anticipo, pur continuando a puntare sui risparmiatori che hanno intenzione di portare il titolo a scadenza attraverso la formula dello step-up delle cedole.