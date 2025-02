Toscana prima Regione in Italia con una legge sul fine vita, come funzionerà l'iter per il suicidio assistito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la legge sul suicidio assistito, basata su una proposta sul fine vita dell’associazione Luca Coscioni. La norma garantisce la gratuità e una procedura che dovrà concludersi in meno di 40 giorni. Si tratta del primo caso in Italia di regolamentazione per il tema, un’iniziativa che ha generato reazioni contrastanti.

Legge sul fine vita, la Toscana dà l’ok

La legge sul fine vita ha ottenuto l’approvazione della Toscana con 27 voti favorevoli espressi dalla maggioranza di centrosinistra e 13 contrari del centrodestra.

La norma, proposta dall’associazione Luca Coscioni tramite iniziativa popolare, ha ricevuto il via libera con alcune modifiche che, secondo il Partito Democratico, non alterano gli elementi essenziali, tra cui la gratuità delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio regionale nel percorso assistenziale del suicidio assistito medicalmente.

Fonte foto: ANSA

Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni

Con questa decisione, la Toscana diventa la prima Regione italiana a disciplinare l’iter per il fine vita, stabilendo criteri e procedure per la presentazione della richiesta all’Asl e i tempi di risposta della commissione incaricata di verificare i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale affinché l’assistenza al suicidio non sia considerata reato.

Come funziona il suicidio assistito in Toscana

La legge stabilisce infatti che il procedimento per il suicidio assistito si debba concludere in meno di 40 giorni. Dopo l’entrata in vigore della normativa, le Aziende Usl dispongono di un massimo di 15 giorni per istituire un comitato permanente multidisciplinare, incaricato di verificare se i criteri per l’accesso alla pratica siano rispettati.

La legge stabilisce scadenze e procedure chiare per chi sceglie questa opzione. Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, devono essere accertati i requisiti richiesti. Se la valutazione risulta positiva, la commissione ha 10 giorni per autorizzare la procedura o definirne le modalità.

Nei successivi 7 giorni, l’Asl fornisce assistenza medica, farmaceutica e tecnica necessaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco. Il testo normativo garantisce inoltre la gratuità del servizio e prevede un finanziamento di 10mila euro all’anno per tre anni.

Il commento di Giani e le reazioni

In precedenza vi erano stati diversi tentativi di affrontare la tematica, ma in tutte e 15 le Regioni che hanno approcciato questa strada l’iniziativa non era mai andata così avanti.

Il Governatore Eugenio Giani ha parlato di “un salto di civiltà che la Toscana compie per prima rispetto alle altre Regioni e al Parlamento”, aggiungendo che la mossa è da considerarsi legittima in ottemperanza delle indicazioni della Corte Costituzionale.

“Sono convinto che questo voto darà un impulso al legislatore nazionale, che per i suoi aspetti di competenza è bene risponda alla Corte, e si pronunci per dare all’ordinamento il superamento del vulnus che finora c’è” ha aggiunto Giani.

Di tutt’altro avviso Antonio Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia, che chiede allo Stato di “impugnare immediatamente la legge toscana con un ricorso in Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sulla base delle motivazioni già esposte dall’Avvocatura dello Stato quando si è espressa contro le iniziative regionali”.

Brandi ha parlato quindi di iniziativa “barbara e disumana” oltre che “palesemente incostituzionale”, ricordando i falliti tentativi simili di altre Regioni come Lombardia, Veneto e Piemonte.