Due marine USA sono stati accusati di essere spie della Cina, arrestati ora si cercano le informazioni vendute

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Due marine degli Stati Uniti sono stati arrestati e accusati di presunto spionaggio per conto della Cina. Sui media USA sono stati divulgati i nomi dei due soldati. Sono: Jinchao “Patrick” Wei e il sottufficiale Wenheng Zhao. Le indagini sono ancora in corso, ma ci sono diverse prove che li collegano a pagamenti per delle informazioni trasmesse all’intelligence cinese. I due marine rischiano almeno 20 anni di prigione.

Gli Stati Uniti sotto attacco

Gli Stati Uniti hanno diversi nemici, ma i più “intraprendenti” (soprattutto dopo lo storico pacchetto di aiuti a Taiwan), secondo quanto commentato negli stessi media USA, sono proprio i cinesi. Nella giornata di giovedì 3 agosto sono stati divulgati nomi e reati dei due marine arrestati nelle scorse ore.

Entrambi hanno sulle spalle le accuse di trasmissione di informazioni vitali per la difesa nazionale. In altre parole: spionaggio. Per queste informazioni venivano pagati anche migliaia di dollari. Guadagni che ora, di fronte a una pena minima di 20 anni (con rischio di carcere a vita), risultano ben pochi spiccioli.

Fonte foto: ANSA Marine dell’esercito degli Stati Uniti

Chi sono le due spie?

Secondo quanto riportato dai media USA, dopo un primo momento di oblio sulle loro identità, i nomi dei due marine accusati e arrestati per spionaggio sono: Jinchao “Patrick” Wei e Wenheng Zhao.

Il primo è un sottufficiale di seconda classe di 22 anni, mentre il secondo un sottufficiale di Monterey Park, in California di 26 anni. Entrambi sono accusati di cospirazione, corruzione e spionaggio e ora rischiano un minimo di 20 anni di carcere fino a un massimo severo pari all’ergastolo.

Cosa è stato trasmesso?

Secondo i funzionari i due marine hanno trasmesso informazioni sensibili all’intelligence cinese, come quelle relative alle tecnologie su cui stavano lavorato o le imminenti operazioni della Marina. La collaborazione delle spie è iniziata a febbraio 2022, quando Wei ha iniziato a inviare foto, video e altri documenti riservati.

Al momento si suppone che tra le informazioni trasmesse in Cina ci fossero: immagini della USS Essex, le posizioni di varie navi della Marina e informazioni tecniche e manuali per i sistemi di bordo della sua nave e di altre navi della Marina.