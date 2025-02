Ingannavano gli anziani a Ragusa con il raggiro dello specchietto: due arresti per truffa aggravata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due ‘caminanti’ di Noto sono stati arrestati per una serie di truffe aggravate ai danni di anziani nella provincia di Ragusa durante l’estate del 2023. L’ordinanza è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Ragusa e dal Commissariato di Modica. I due uomini sono stati accusati di aver messo in atto la cosiddetta ‘truffa dello specchietto’, causando allarme sociale tra i cittadini.

Violenza e rapina

In uno degli episodi, due anziani coniugi di 84 e 70 anni sono stati violentemente strattonati, con l’uomo che è stato derubato del portafoglio. Le dichiarazioni delle vittime e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Misure cautelari

Grazie alle prove raccolte, i due malfattori, di 39 e 27 anni, sono stati sottoposti a misure cautelari: arresti domiciliari per il primo e obbligo di dimora nel Comune di Noto per il secondo, per i reati di rapina aggravata e truffa aggravata in concorso.

Fonte foto: IPA