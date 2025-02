Bologna, due giovani arrestati per furto: colti in flagrante mentre vandalizzavano un'auto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati a Bologna per furto aggravato in concorso. L’operazione è avvenuta nella notte, quando una squadra dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Polizia di Stato ha colto in flagrante un cittadino marocchino e un cittadino tunisino mentre vandalizzavano un’auto. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra Volante sono intervenuti alle ore 02:15 in Via Di Vincenzo. Una volta sul posto, hanno individuato i due giovani e li hanno fermati per una perquisizione personale. Addosso al minorenne tunisino è stata trovata una torcia nera, mentre nel cestino della bicicletta del ragazzo marocchino sono stati rinvenuti due giraviti, due torce e altri oggetti appartenenti al proprietario dell’auto vandalizzata.

Ulteriori accertamenti

I due giovani sono stati portati negli uffici della Questura per ulteriori controlli. È emerso che il 20enne marocchino aveva precedenti in materia di stupefacenti ed era sottoposto alla misura del divieto di dimora nella città di Bologna. Il cittadino tunisino, invece, è risultato essere un minore non accompagnato con precedenti specifici in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Provvedimenti legali

Per il cittadino marocchino è stato disposto il rito direttissimo, mentre il minorenne tunisino è stato accompagnato nel C.P.A. di Via del Pratello.

