Due 15enni investiti sulle strisce da un furgone a Garbagnate Milanese: un morto, autista era ubriaco

Tragico incidente a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dove due giovani di 15 anni sono stati investiti da un furgone mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. Uno dei due è morto, mentre l’altro si trova ricoverato in gravi condizioni. Alla guida del furgone un 32enne romeno risultato positivo all’alcoltest e senza patente.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 di lunedì 17 luglio 2023 all’altezza di via Kennedy, a Garbagnate Milanese. I due giovani, un ragazzo e una ragazza, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in bicicletta quando un furgone li ha centrati in pieno.

Violento l’impatto tra il mezzo e i due 15enni, con uno dei due che ha avuto la peggio ed è morto. A nulla, infatti, sono valsi i tentativi di soccorso del 118, chiamato da degli amici rimasti illesi nel sinistro. Il giovane è arrivato in arresto cardiaco al San Gerardo di Monza ed è stato dichiarato deceduto poco dopo.

L’altra ragazza, invece, è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni al Niguarda di Milano, dove versa in condizioni critiche. La giovane, trapela, si trova in coma in prognosi riservata.

Autista senza patente e positivo all’alcotest

Alla guida del furgone che ha investito i due 15enni c’era un romeno 32enne, Bogdan Pasca. L’uomo si è fermato a prestare soccorso ai due dopo l’incidente e successivamente è stato fermato dai carabinieri che sono giunti sul posto.

Il 32enne è stato trovato alla guida senza patente e, soprattutto, è risultato positivo all’alcoltest. Immediate le manette, con l’autista che è stato condotto nel carcere di San Vittore a Milano in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’uomo è accusato di omicidio stradale.

Secondo quanto emerso, tra l’altro, Pasca era già stato denunciato diverse volte dal 2016 in avanti, in seguito a controlli, per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Risultano poi a suo carico precedenti anche per altri reati. Il 32enne è stato colto alla guida senza la patente italiana, mentre non è ancora chiaro se avesse mai conseguito la patente romena.

Indagini sull’incidente

Sul posto, come da prassi, sono intervenuti gli uomini dell’arma. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima e sono in corso, da parte dei carabinieri, ulteriori indagini per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La posizione del 32enne, colto in stato di ebbrezza al volante e senza patente, si è però aggravata con la morte del 15enne e l’accusa di omicidio stradale è pesante. Spetterà ora all’autorità giudiziaria prendere un primo provvedimento nei confronti dell’autista del furgone in attesa degli sviluppi dell’indagine.