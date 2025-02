Daniele Rugani beccato ubriaco al volante, condannato a 6 mesi: ritiro della patente e confisca dell'auto

A Torino, il tribunale ha condannato Daniele Rugani, ex difensore della Juventus e attualmente in forza all’Ajax, a sei mesi di arresto con la condizionale e al pagamento di 2.000 euro di multa per guida in stato di ebbrezza. La sentenza prevede anche la revoca della patente e la confisca della Maserati del calciatore. L’episodio risale al 21 luglio 2023, quando Rugani fu fermato dopo un incidente. L’alcoltest rilevò un tasso alcolemico tre volte il limite consentito.

La sentenza contro Daniele Rugani

Come riportato da Ansa, il calciatore è stato fermato nella notte del 21 luglio 2023, mentre guidava la sua Maserati Levante Trofeo. Dopo essere uscito di strada, senza coinvolgere altri veicoli, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rivelato un tasso di 1,56 g/l, ben oltre il limite legale.

Un secondo test effettuato pochi minuti dopo ha confermato il dato con 1,54 g/l.

Fonte foto: IPA

Daniele Rugani in azione con la maglia dell’Ajax

La condanna prevede sei mesi di arresto, una multa da 2.000 euro, la revoca della patente e la confisca dell’auto. Tuttavia, la pena è stata sospesa grazie alla condizionale, evitando così il carcere al calciatore.

Il rifiuto della multa e la difesa legale

Rugani avrebbe potuto chiudere la vicenda accettando di pagare una sanzione da 5.000 euro, come proposto dal giudice per le indagini preliminari, evitando così il processo. Tuttavia, avrebbe dovuto rinunciare definitivamente alla sua Maserati, cosa che ha preferito non fare.

Ora, dopo la condanna in primo grado, il difensore ha annunciato, tramite il suo avvocato Raffaele Tecce, l’intenzione di ricorrere in appello, sperando di ottenere una revisione della sentenza.

Durante il processo, il legale ha cercato di mettere in dubbio l’affidabilità dell’alcoltest, sostenendo che l’apparecchio utilizzato per la misurazione era stato revisionato in un centro non autorizzato.

Inoltre, ha affermato che i rilievi della polizia stradale, come l’odore di alcol e lo stato confusionale, non fossero prove sufficienti per determinare con certezza lo stato di ebbrezza.

Carriera e futuro di Daniele Rugani

Nato nel 1994, Rugani è cresciuto nel vivaio dell’Empoli, prima di passare alla Juventus nel 2012. Dopo vari prestiti, ha giocato in pianta stabile nel club bianconero fino alla scorsa estate, quando è stato ceduto in prestito all’Ajax fino al 30 giugno 2025.

L’episodio dell’arresto e la condanna potrebbero influenzare il suo futuro professionale, specialmente se la giustizia olandese dovesse prendere provvedimenti disciplinari.