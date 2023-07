Quattro incidenti sulla A21 e traffico in tilt: gravi danni a cavalcavia che sarà abbattuto, traffico in tilt

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Giornata infernale quella di lunedì 17 luglio 2023 sull’autostrada A21 che collega Torino e Piacenza, dove nel giro di poche ore si sono verificati quattro incidenti che hanno mandato in tilt il traffico. Il tratto autostradale è stato chiuso per tutta la giornata, e fino alle 10 di martedì 18 lugli, per consentire l’abbattimento di un cavalcavia rimasto gravemente danneggiato in uno dei sinistri.

Quattro incidenti sulla A21

Tutti gli incidenti si sono verificati nel giro di pochissime ore l’uno dall’altro. Il primo registrato è quello avvenuto tra Stradella e Broni, in provincia di Pavia, poco dopo le 12.30, dove due camion si sono tamponati violentemente.

Sulla coda venutasi a creare per il sinistro c’è stato poi un altro incidente, con un altro tir coinvolto all’altezza dell’uscita di Verretto poco dopo le 13.20.

Due chilometri più avanti, pochi minuti dopo, un altro camion è stato coinvolto in un altro sinistro in maniera autonoma, col mezzo che è finito contro il guard rail. L’ultimo incidente è stato registrato all’altezza di Ripaldina, in direzione Torino.

La conta dei feriti

Il bilancio degli incidenti avvenuti sulla A21 nel corso della giornata di lunedì 17 luglio 2023 poteva essere tragico, ma così non è stato. Nei quattro sinistri verificatisi nel giro di due ore sul tratto autostradale, infatti, risultano feriti in tre.

Due persone, i conducenti dei mezzi pesanti, sono finiti in ospedale in codice rosso dopo il primo incidente avvenuto tra Stradella e Broni. Nel secondo avvenuto a Verretto un altro conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Un cavalcavia da abbattere

E dopo gli incidenti il tratto autostradale tra Broni e Casteggio è stato chiuso, col traffico che è andato in tilt. La chiusura, avvenuta poco dopo le 13, si protrarrà fino alle 10 di martedì 18 luglio 2023 per permettere l’abbattimento di un cavalcavia.

Nel primo sinistro avvenuto tra Stradella e Broni, infatti, subito dopo il tamponamento uno dei due camion è andato a impattare violentemente contro il puntone di un cavalcavia, danneggiandolo gravemente. I danni strutturali sono stati talmente gravi che Satap, la Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, ha optato per l’abbattimento del cavalcavia avvenuto nella notte.