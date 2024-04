Chiara Lindl scomparsa nel lago d'Iseo, partono nuove ricerche dopo sette mesi: in azione cani specializzati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono passati più di 7 mesi da quando la ventenne tedesca Chiara Lindl è stata inghiottita dalle acque profonde del lago d’Iseo. Era su un motoscafo con la sorella e alcuni amici quando è caduta in acqua e non è più riemersa. L’hanno cercata a lungo, senza successo. Ora ci riprova una squadra cinofila specializzata arrivata dalla Germania.

Chiara Lindl scomparsa nel lago d’Iseo

Chiara Mercedes Lindl è scomparsa la sera del 1 settembre 2023 nel lago d’Iseo, nella zona di Pisogne, in provincia di Brescia. La studentessa bavarese, 20 anni, era in vacanza in Italia con gli amici.

Quella sera si trovava assieme alla sorella e ad altri sei giovani a bordo di un motoscafo del padre di uno di loro. Forse a causa di una manovra sbagliata aveva perso l’equilibrio ed era caduta in acqua, annegando.

Chiara Lindl era scomparsa nelle acque del lago d’Iseo vicino Pisogne (Brescia)

Sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Protezione civile hanno cercato la ragazza per giorni e giorni, ma del corpo nessuna traccia.

Un lungo calvario per la famiglia, che ha ora deciso di pagare di tasca propria per delle nuove ricerche.

Partono nuove ricerche, dalla Germania una squadra cinofila specializzata

Così, come riferisce il Corriere della Sera, sulle sponde del lago d’Iseo sono arrivati in questi giorni dalla Germania i familiari assieme ad un team specializzato con tre cani molecolari addestrati a fiutare in acqua.

I cani vengono portati al largo uno per volta, se almeno due fiutano qualcosa nello stesso punto, questo viene segnalato ai ricercatori volontari, un team misto di tedeschi e italiani, come uno dei punti in cui concentrare le ricerche.

Si procede quindi con l’ispezione del fondale con un drone dotato di telecamera: niente sommozzatori, troppo pericoloso considerata la profondità del lago, oltre 80 metri.

Finora tutti i tentativi fatti in questi giorni sono andati a vuoto, le ricerche andranno avanti almeno fino a lunedì. Poi si vedrà.

L’inchiesta

Intanto va avanti l’inchiesta sulla scomparsa della ventenne bavarese. Alla Procura di Brescia c’è un fascicolo aperto per omicidio colposo contro Carolina Knauff, la 23enne amica di Chiara Lindl che era alla guida del motoscafo quella sera.

L’indagine però non interessa al papà della ragazza: “Noi non vogliamo un colpevole perché siamo certi che si è trattato di un incidente, un tragico incidente causato da una serie di circostanze sfavorevoli. Noi vorremmo solo avere un corpo su cui piangere. Se non sarà possibile vorrà dire che il lago d’Iseo sarà per noi la tomba di nostra figlia”.