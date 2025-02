Fabrizio Corona irrompe a Sanremo e attacca Chiara Ferragni: "Non verrà arrestata, mica è la Santanchè"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabrizio Corona scuote il Festival di Sanremo 2025 con alcune dichiarazioni destinate a far discutere, su Chiara Ferragni e non solo. Secondo l’ex “Re dei Paparazzi”, l’imprenditrice “non verrà mai arrestata in un paese come l’Italia”, anche perché la Ferragni “non è mica la Santanchè”.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e la Santanchè

A “Mow against”, presso Villa Noseda a Sanremo, Fabrizio Corona ha lanciato commenti al vetriolo su alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e non solo.

Come riportato da Italpress, l’ex “Re dei Paparazzi” ha parlato anche di Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata, dicendo che “in un paese come l’Italia non verrà mai arrestata“, anche perché “non penso che ha commesso altri reati”. Corona ha poi aggiunto: “La Ferragni non è la Santanché“.

Fonte foto: ANSA

Fabrizio Corona.

Le nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez

A “Mow against” Fabrizio Corona è anche tornato a parlare degli ormai ex Ferragnez, affermando che “alla Ferragni interessa solo della sua bolla, il suo unico amore è il suo occhio”.

Il volto di “Falsissimo” ha poi detto: “Anche quando Fedez a Belve ha detto che aveva ‘una grande intesa sessuale’ ho avuto difficoltà a crederci. Alla Ferragni interessa solo una cosa: la sua bolla esistenziale, pensa solo a quella cosa lì, per 24 ore al giorno”.

Le parole di Fabrizio Corona su Fedez

In un altro passaggio del format, Fabrizio Corona ha parlato dei suoi dubbi sull’omosessualità di Fedez, che ormai sarebbero svaniti dopo aver conosciuto meglio il cantante protagonista al Festival di Sanremo 2025.

L’ex “Re dei Paparazzi” ha dichiarato: “Ho avuto dei dubbi sull’eterosessualità di Federico, avevo dei dubbi che fosse omosessuale. Conoscendolo poi così bene, come l’ho conosciuto durante questi 6 mesi, credo che l’omosessualità non lo abbia mai sfiorato”.

Corona ha commentato anche le vicende giudiziarie che vedono protagonista Fedez, menzionando anche la figura di Luca Lucci, capo ultrà milanista in carcere per l’inchiesta sulle Curve di Milano.

Secondo Fabrizio Corona, l’arresto di Luca Lucci ha “salvato” il cantante in gara a Sanremo 2025 “dai problemi giudiziari che gli sarebbero arrivati”, perché “bastano poche cavolate per finire coinvolto nelle inchieste”.

La critica di Corona al Dopofestival di Cattelan con Selvaggia Lucarelli

Fabrizio Corona non ha risparmiato critiche, poi, al Dopofestival di Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli: “Una nullità come Cattelan ha dovuto prendere due stron*e. Selvaggia Lucarelli e l’altra, la Celentano. E ha dovuto prendere il più grande personaggio inutile, che è Anna Dello Russo. E io mi domando: alla massaia a casa, che guarda Anno Dello Russo che parla del tight, come si mette, con le ciliegie in testa… ma cosa gliene frega? Perché devi fare polemica sul nulla?”.