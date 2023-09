Turista 20enne dispersa nel lago d'Iseo: era caduta dalla barca forse per una manovra azzardata di un'amica

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ore di apprensione per le ricerche di una turista tedesca. Ha appena 20 anni la ragazza di cui non si hanno tracce da venerdì 1° settembre, quando la giovane sarebbe caduta da un’imbarcazione nel lago d’Iseo. Le operazioni di ricerca dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono senza sosta. Intanto, rispetto alle ipotesi formulate inizialmente, si sta escludendo che la turista si sia tuffata in acqua. Si fa spazio, invece, la possibilità di una manovra azzardata che avrebbe causato la caduta della 20enne dalla barca.

Cade dalla barca e non riemerge dall’acqua

I fatti risalgono a venerdì 1° settembre. Stando alle ricostruzioni disponibili fino ad ora, la turista tedesca sarebbe dispersa dalle 20:30.

Al momento dell’incidente la ragazza, in vacanza con la famiglia, era in compagnia di altre due persone sull’imbarcazione da cui è caduta, senza riemergere, nelle acque vicino Pisogne (in provincia di Brescia).

Fonte foto: ANSA/vigili del fuoco Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco nel lago d’Iseo, dove la turista 20enne è dispersa

Sembra che la 20enne si sia inabissata in acqua non appena caduta dall’imbarcazione. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che da ore sono alla ricerca della turista.

L’ipotesi dell’incidente causato da una manovra azzardata

Le ricerche sono andate avanti per buona parte della notte tra il 1° e il 2 settembre. Le operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco sono ricominciate all’alba di sabato, ma della giovane turista non ci sono ancora tracce.

Intanto, però, la ricostruzione della vicenda si sta concentrando su una dinamica diversa da quella ipotizzata in un primo momento. Inizialmente, infatti, era emerso che la 20enne si fosse tuffata volontariamente nel lago d’Iseo.

Successivamente, invece, è emerso che alla base della caduta potesse esserci una manovra azzardata da parte di una delle persone che erano sulla barca con la ragazza dispersa.

Stando a quanto riportato da ‘Ansa‘, infatti, una delle altre ragazze che erano sull’imbarcazione avrebbe preso i comandi accelerando all’improvviso e causando la caduta della 20enne in acqua.

Si valutano le ipotesi di reato

Sempre ‘Ansa‘, inoltre, fa sapere che i carabinieri avrebbero denunciato la 23enne tedesca che avrebbe effettuato la manovra. Intanto, mentre proseguono le ricerche, il pm di turno sta valutando le ipotesi di reato.

‘Tgcom24‘ fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. Da un lato sarebbe emerso che la giovane dispersa si fosse sistemata nel poco spazio disponibile sulla prua della barca. Dall’altro, inoltre, pare che i coetanei a bordo dell’imbarcazione avessero bevuto alcolici.

Un paio di settimane prima, un’altra vicenda di cronaca si è consumata nelle acque del Lago Morto, nel Trevigiano, dove un 20enne è caduto dal materassino senza più riemergere.