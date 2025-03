Alessandria, presa la banda dei supermercati: 3 arresti e una denuncia, rapinavano market con auto a noleggio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti e 1 denuncia il bilancio di un’operazione dei Carabinieri ad Alessandria. Una banda di ladri, composta da due donne e un uomo, è stata fermata dopo aver colpito in diversi supermercati della città, utilizzando auto a noleggio per spostarsi rapidamente.

Operazione dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio quando la Gazzella dei Carabinieri è stata inviata presso un supermarket, dove due donne hanno tentato di oltrepassare le casse con merce rubata nascosta sotto gli indumenti. Le due, di 20 e 25 anni, hanno aggredito verbalmente e fisicamente il personale di vigilanza e il responsabile del supermercato, minacciando di morte l’addetto alla vigilanza.

Indagini e arresti

La perquisizione ha permesso di recuperare prodotti e cosmetici per un valore di circa 700 euro. Durante l’arresto delle due ladre, i Carabinieri sono stati allertati per un precedente furto avvenuto pochi minuti prima in un altro supermercato. Qui, due donne e un uomo avevano asportato altra merce prima di fuggire a bordo di un’auto a noleggio. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri hanno riconosciuto le due donne e individuato il terzo complice, un 23enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Conseguenze legali

Per le due donne è scattato l’arresto e l’accompagnamento presso la casa circondariale di Vercelli, mentre il 23enne, ancora in fuga, è stato denunciato a piede libero. A seguito della convalida dell’arresto, il Tribunale di Alessandria ha disposto per la 20enne la custodia cautelare in carcere, mentre la 25enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Nuovo colpo e arresto finale

Non finisce qui, perché dopo solo 4 giorni il complice mancante è tornato a colpire senza scrupoli, sempre in Alessandria, in un supermercato. Un colpo da 1400 euro. Questa volta, senza fuga e lieto fine per lui, poiché i Carabinieri di Alessandria Cristo lo hanno fermato e arrestato, chiudendo il cerchio sulla banda di rapinatori. Nei suoi confronti, il Tribunale ha disposto il divieto di dimora in provincia.

Fonte foto: IPA