Cade dal materassino nel Lago Morto a Vittorio Veneto: disperso 20enne, ricerche in corso nella Val Lapisina

Un ragazzo di 20 anni è scomparso nel Lago Morto, specchio d’acqua della Val Lapisina vicino a Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il giovane di origine russe e residente nel Veneziano si sarebbe trovato al largo quando sarebbe caduto dal materassino senza riuscire più a risalire. Le ricerche delle squadre dei sommozzatori e dell’elicottero dei Vigili del Fuoco vanno avanti da ore.

La scomparsa

Il ventenne sarebbe stato insieme a degli amici quando, entrato in acqua con il suo materassino, si sarebbe allontanato dalla riva, nonostante i cartelli con l’avviso di divieto di balneazione.

Alcune delle persone che hanno assistito alla scena hanno raccontato di aver visto il giovane russo cercare di risalire invano sul materassino. Dopo diversi tentativi il ventenne sarebbe scomparso sott’acqua.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il Lago Morto nella Val Lapisina dove il 20enne russo è scomparso

Le testimonianze

“Era su un gonfiabile, la corrente l’ha portato al largo ma noi eravamo tranquilli – ha detto una delle ragazze del gruppo di amici – Poi è caduto. Per 10 minuti ha provato a risalire ma non ce la faceva. Ad un certo punto il gonfiabile se n’è andato via e lui annaspava”.

“Ho provato a buttarmi per soccorrerlo ma era troppo faticoso – ha detto ancora – Se abbiamo bevuto? No, poi io non so se lui avesse bevuto prima, non credo”.

Un’altra testimone ha raccontato di aver visto il materassino allontanarsi dal ragazzo, “lui ha provato a nuotare e poi all’improvviso è andato sotto. L’avevo appena conosciuto, era amico di amici”.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche sono scattate intorno alle 17.30 quando i Vigili del fuoco hanno cominciato a setacciare in gommone tutta la superficie del lago. Nel frattempo sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del Suem del 118, l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco e i sommozzatori che hanno iniziato a scandagliare il fondo dello specchio d’acqua, che arriva a 20 metri di profondità.

“Le ricerche andranno avanti tutta la notte, con il supporto di altri uomini – ha dichiarato l’ispettore dei Vigili del Fuoco di Venezia, Giampaolo Cancian – Abbiamo messo una boa sul punto della presumibile scomparsa del giovane, lì la profondità è di 20-22 metri”.

Si tratta soltanto di uno tra i diversi dispersi nel mese di agosto in mare e tra le acque dei laghi italiani. Uno degli ultimi casi di scomparse ha avuto un tragico epilogo con il ritrovamento del corpo di una bambina di 11 anni portato via dalle correnti nel lago di Como.