Dispersa bambina di 11 anni nel lago di Como a Mandello del Lario: salvate le sorelle maggiori e un'amica

Una bambina di 11 anni risulta dispersa nel lago di Como dal pomeriggio di martedì 15 agosto. La piccola di cittadinanza senegalese si trovava con la sua famiglia a Mandello del Lario, comune sulla sponda lecchese affollato di bagnanti per il Ferragosto, quando sarebbe entrata in acqua per non riemergere più. Le operazioni di ricerca stanno proseguendo dopo esser riprese nella mattina di mercoledì 16.

La scomparsa

Secondo le prime informazioni, la bambina si sarebbe tuffata insieme a due sorelle più grandi, 12 e 13 anni, e un’amica. Le quattro ragazzine sono entrare nel lago di Como in prossimità della foce del torrente Meria, una zona melmosa caratterizzata da fosse e correnti.

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, le bambine non sapevano nuotare e sarebbero andate in difficoltà subito dopo, a pochi metri dalla riva.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona del lago di Como a Mandello del Lario dove sono in corso le ricerche della bambina scomparsa

I primi soccorsi

Annaspando nell’acqua le quattro bambine hanno cominciato a gridare e a chiedere aiuto attirando l’attenzione dei tanti turisti che a quell’ora stavano affollando quel tratto di spiaggia.

Un ragazzo che stava facendo il bagno a poca distanza le avrebbe raggiunte rapidamente riuscendo a portare a riva le sorelle più grandi, mentre nel frattempo l’amica è stata tirata fuori dall’acqua da altri bagnanti intervenuti a salvarla. Nel tentativo di soccorso la bambina di 11 anni era però già scomparsa tra le acque del lago.

Le operazioni di ricerca

Immediata le ricerche attivate intorno alle 16 di Ferragosto, dai mezzi nautici dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Bellano, l’idroambulanza della Croce Rossa di Lecco, i soccorritori dell’Area unica emergenza urgenza con elicottero e ambulanza, oltre ai carabinieri per ricostruire la vicenda.

Le operazioni sono poi riprese con i rinforzi dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano, le squadre nautiche di Bellano e Lecco, gli Opsa della Croce rossa lecchese (operatori polivalenti del soccorso acquatico), i carabinieri del servizio navale. Impiegati nelle ricerche anche gli elicotteri di Areu e dei Draghi lombardi dei vigili del fuoco.

Il ventenne scomparso nel lago di Bolsena

Nella giornata di martedì 15 agosto si è registrato un altro giovane disperso, per il quale le operazioni di ricerca sono ancora in corso: un ventenne scomparso tra le acque del lago di Bolsena dopo essersi tuffato dal pedalò noleggiato con gli amici.

Anche in quel caso il giovane stava trascorrendo il Ferragosto con la famiglia. Sul posto sono intervenuti per le ricerche i sommozzatori eliotrasportati dei Vigili del Fuoco di Roma, un’imbarcazione attrezzata per il salvataggio dei Vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri.