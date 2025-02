Carlo Conti ha scoperto che Fedez è indagato, tensione coi giornalisti a Sanremo 2025 sui casi ultras e Iovino

Scintille in conferenza stampa sul caso Fedez e le nuove intercettazioni legate all’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter che lo vedrebbero coinvolto. Dopo una domanda rivolta a Carlo Conti, chiamato a esprimere un giudizio sull’opportunità che il rapper sia in gara, il conduttore – supportato da altre figure della Rai presenti – ha detto che non essendo indagato non ci sarebbe nessun problema per la sua partecipazione a Sanremo 2025. In realtà Fedez risulta indagato, eccome, dalla Procura di Milano, anche se in un’altra inchiesta: quella sul pestaggio a Cristiano Iovino.

Le intercettazioni tra Fedez e Luca Lucci

Giovedì 13 febbraio Repubblica ha diffuso alcune intercettazioni relativa all’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter.

Nell’articolo si fa riferimento alla sera del 22 aprile 2024 e a una telefonata tra Fedez e Luca Lucci, leader della Curva Sud rossonera: “Te fai il bravo che anche oggi ho dovuto sistemartela”.

Fonte foto: ANSA Carlo Conti insieme a Fedez sul palco di Sanremo 2025

Il riferimento, secondo il quotidiano, sarebbe alla decisione del personal trainer Cristiano Iovino di non presentare querela dopo l’aggressione subita: “Bravissimo. Domani mi dici. Un abbraccio frate”.

Luca Lucci si trova alla riunione della Curva, tra i presenti c’è anche Emiliano Rudolf Giambelli, ossia Emis Killa. E proprio quest’ultimo, intercettato, dice: “Quella roba lì sai perché succede? Non puoi, capito, fare la famiglia dell’Ikea per intenderci, perché poi è normale che se quella roba succedeva con me, non ne parlava neanche il giornale. Loro ci godono perché dicono: ah, questo che ha fatto minc… il perfettino, il precisino, ci ha preso tutti per il c… E lui è stato stupido in questo”.

Il 23 aprile 2024 Fedez aggiunge Fabrizio Corona in una videochiamata con Luca Lucci. E quest’ultimo, poco dopo, avverte Fedez: “Ok che Corona è dalla tua, ma non coinvolgerlo nelle robe, non lo sai che non si tiene una pisciata, vuole fare i suoi scoop, le sue robe?”.

Così Fedez, al telefono, gli dice: “Ti vengo a trovare in ‘sti giorni e ti porto un regalo”. Risposta di Lucci: “Abbiamo solo obblighi morali io e te, e basta”.

Il regalo, un anello di diamanti e oro bianco, lo farà Emis Killa a Lucci il 17 agosto, a San Siro. Anello sfoggiato in Curva Sud, mostrato ai compagni di tifo.

La tensione in sala stampa e la gaffe di Carlo Conti

Lo scoop di Repubblica è il pretesto per fare una domanda a Carlo Conti.

Durante la conferenza stampa di giovedì 13 febbraio, una giornalista chiede al direttore artistico un commento.

Carlo Conti sottolinea di non essere un giudice, e che comunque “Fedez non è indagato” e che comunque il regolamento non gli vieterebbe di partecipare, aggiungendo che Emis Killa ha scelto autonomamente di ritirarsi dalla gara, senza pressioni.

“Fedez non è indagato. Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni. Sono un garantista, per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo: è fondamentale la presunzione di innocenza. Se uno viene indagato, come è successo a Emis Killa che ha preso l’intelligentissima decisione di ritirarsi, perché non avrebbe vissuto serenamente il Festival, sono scelte personali. Io ho avuto dall’azienda l’incarico di scegliere le canzoni, brani rappresentativi del mondo musicale”.

In realtà quella del direttore artistico è una gaffe, perché Fedez risulta indagato dalla Procura di Milano.

In realtà Fedez è indagato dalla Procura di Milano

Posto che la presunzione di innocenza è sacrosanta per tutti, la realtà dei fatti è ben diversa.

Fedez era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per l’inchiesta – parallela a quella sugli ultras – sul pestaggio subìto dal personal trainer romano Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club.

Il rapper è stato denunciato dai carabinieri e, come spiegato tra gli altri anche da La Stampa, il fascicolo è coordinato dalla pm Michela Bordieri.

Fascicolo che era stato aperto anche per lesioni, ma chiuso dopo l’accordo transattivo – confermato da Ansa – tra Fedez e Iovino, che ha deciso di non presentare querela per evitare azioni penali contro il rapper.

Questo non significa che Fedez non sia più indagato, dato che l’indagine per rissa procede d’ufficio.

Cristiano Iovino chiamato a testimoniare a processo

Nel processo sull’inchiesta sugli ultras, che inizierà giovedì 20 febbraio, Cristiano Iovino sarà citato come testimone e potrebbe aiutare gli inquirenti a far luce anche sul suo pestaggio.