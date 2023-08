Cede ringhiera del balcone nel Lodigiano e ragazzino precipita in strada: grave dopo volo di 8 metri

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Una serata di festa si è trasformata in un dramma: un ragazzino di 17 anni si trovava su un balcone in un appartamento di Sant’Angelo Lodigiano. A un certo punto parte del balcone ha ceduto e il giovane è precipitato sull’asfalto dopo un volo di 8 metri.

Crolla balcone a Sant’Angelo Lodigiano

Il ragazzo, che è originario del vicino comune di Caselle Lurani, si trovava a casa di amici, invitato per la festa che si stava tenendo nella serata di sabato 19 agosto.

A un certo punto il giovane ha cercato un po’ di fresco, insieme a un amico, andando sul balcone dell’appartamento che si trova al secondo piano, in via Mascagni. Fonte foto: Tuttocittà.it Sant’Angelo Lodigiano è un comune di circa 13mila abitanti in provincia di Lodi. Si trova a metà strada fra Pavia e Lodi.

Ma il marmo si è distaccato dal muro al quale era ancorata la ringhiera e il ragazzo è precipitato.

Il posto è stato subito raggiunto da sanitari del 118 e carabinieri.

Ragazzino trasportato in ospedale a Pavia

Al 17enne sono state prestate le prime cure sull’asfalto, poi è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Pavia.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona per mettere l’area in sicurezza.

Ora le autorità indagheranno per stabilire le cause del crollo e attribuire le eventuali responsabilità.

Un caso simile: il crollo del balcone a Polignano a Mare

Il dramma di Sant’Angelo Lodigiano ricorda quello avvenuto qualche giorno prima in Puglia, a Polignano a Mare.

Simili le dinamiche: in entrambi i casi attribuibili a un cedimento del balcone.

Nel caso di Polignano a Mare a cedere è stata parte del basamento in marmo del balcone di un b&b.

Un turista di 25 anni che prendeva il fresco è precipitato di sotto.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al locale pronto soccorso.

La vicenda poteva avere contorni ancora più drammatici dal momento che solo pochi istanti prima sotto a quel balcone c’era un gruppo di bambini che giocava in strada.

I piccoli sono solo stati sfiorati dai calcinacci.