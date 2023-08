Crolla balcone a Polignano a Mare vicino Bari e un giovane turista precipita in strada, sfiorati bambini

Attimi di paura a Polignano a Mare, nota località balneare della provincia di Bari: parte di un balcone in marmo di un bed and breakfast ha ceduto e un turista è precipitato in strada riportando seri traumi.

Cade balcone a Polignano a Mare

Il dramma è avvenuto nei pressi di via Sirene. In strada, non lontano dal b&b, c’erano alcuni bambini che giocavano e che per poco non sono stati sfiorati dai calcinacci.

Il posto è stato immediatamente raggiunto da sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Turista in ospedale in codice rosso

Il turista 25enne è stato stabilizzato sul posto ed è stato trasportato al locale pronto soccorso in codice rosso.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Poi gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso.

Si tratta adesso di chiarire le cause che hanno portato al crollo e di attribuire eventuali responsabilità.

Balcone crollato: la testimonianza di una residente

La Gazzetta del Mezzogiorno riporta la testimonianza di una donna che ha assistito all’evento:

“Lo shock del momento ha lasciato tutti di stucco. Quando l’ho visto precipitare giù ho urlato”, ha detto.

“Poco prima lì c’erano dei bimbi a giocare. Per fortuna si sono allontanati altrimenti ci sarebbe stata una vera e propria tragedia”, ha concluso la testimone.

Balconi pericolosi: il precedente

Alcuni anni fa a Polignano a Mare un altro fatto di cronaca è avvenuto a causa di un balcone malmesso.

A fine settembre 2016 pietre e calcinacci sono crollati da un balcone del centro abitato.

Le strade erano gremite di gente accorsa per i festeggiamenti per la Targa Crocifisso.

Rimasero lievemente feriti un giovane di 23 anni e una donna di 56.

In quell’episodio non fu coinvolto un bed and breakfast, ma un appartamento all’epoca non abitato.