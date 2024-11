Suicidio a San Martino vicino Lodi, 47enne morto impiccato poco dopo la condanna per abusi sulla moglie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in provincia di Lodi, un uomo di 47 anni è stato trovato morto impiccato in una cascina a San Martino in Strada. Pochi giorni fa l’uomo era stato condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti e abusi ai danni della moglie. Sono in corso le indagini, ma tutto fa pensare al suicidio.

Trovato morto impiccato a San Martino in Strada

L’uomo è stato ritrovato morto impiccato all’interno di una cascina per la quale lavorava a San Martino in Strada, piccolo comune in provincia di Lodi.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un caso di suicidio.

Ansa riferisce che il 47enne si sarebbe tolto la vita nella serata di lunedì 18 novembre.

Condannato per abusi sulla moglie

Da quanto emerso l’uomo era accusato di maltrattamenti e abusi ai danni della moglie.

La scorsa settimana era stato condannato a cinque anni e due mesi di reclusione nel processo di primo grado che si è tenuto con il rito abbreviato al tribunale di Lodi. La moglie si era costituita parte civile nel processo.

Come riporta Repubblica, in questi giorni il legale dell’uomo stava preparando il ricorso in appello contro la condanna.

Le indagini

Sulla morte dell’uomo hanno avviato le indagini i carabinieri.

Da quanto emerso finora però non ci sarebbero elementi che potrebbero far pensare a qualcosa di diverso dal suicidio.