Bimbo precipita dal quarto piano a Bologna, è grave: era tra le braccia della mamma che ha avuto un malore

Un bimbo di un anno e mezzo è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal quarto piano a Bologna mentre si trovava tra le braccia della mamma. La donna si sarebbe sentita male a seguito di un malore, per questo motivo il piccolo le sarebbe scivolato via per poi rovinare sull’asfalto sottostante dopo un volo di circa 10 metri. La Procura indaga per lesioni gravissime, ma nella vicenda non ci sarebbero indagati.

Bologna, bimbo cade dal quarto piano

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino che riprende le informazioni fornite dalle forze dell’ordine. L’incidente ha avuto luogo alle 16:30 di giovedì 14 novembre in via Agucchi, a Bologna.

Una giovane ragazza di origini tunisine, incinta di sei mesi, era vicino alla finestra con il piccolo in braccio per parlare con alcuni vicini. Improvvisamente la donna avrebbe avuto un mancamento.

Un bimbo di un anno e mezzo è precipitato dal quarto piano di un palazzo di via Agucchi, a Bologna, mentre si trovava tra le braccia della mamma. La Procura indaga per lesioni gravissime

Il piccolo le è scivolato dalle braccia ed è precipitato dal quarto piano, facendo un volo di circa 10 metri. La mamma, dopo essersi ripresa, è subito corsa dabbasso per tentare di soccorrere il figlio. Immediatamente è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale Maggiore dove è arrivato in gravi condizioni.

Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, all’arrivo dei soccorritori il piccolo respirava ancora e in un primo momento è stato soccorso da un testimone che gli ha praticato le prime manovre di rianimazione.

Come sta il piccolo

Secondo le prime indiscrezioni la prognosi del bambino resta riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia il piccolo viene tenuto in coma farmacologico.

Stando al racconto dei testimoni riportati dal Carlino, nella drammatica caduta il bimbo non avrebbe battuto la testa.

Le indagini

Dopo l’incidente – perché come tale viene descritta la vicenda, frutto di una tragica fatalità – sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica per gli opportuni rilievi.

Sul caso indaga il pm Anna Cecilia Maria Sessa, subito informata dell’accaduto. Il reato ipotizzato è lesioni gravissime, anche se in questa storia per il momento non ci sono indagati. Gli investigatori valutano tutte le ipotesi. Recentemente a Perugia un bambino di 10 anni è morto dopo essere caduto dal terzo piano della casa dei nonni.