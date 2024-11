Bambino morto a Perugia dopo la caduta dal balcone di casa dei nonni, precipitato dal 3° piano: aveva 10 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Perugia. Un bambino di 10 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone al terzo piano di un palazzo. Subito soccorso, il bimbo è deceduto ore dopo in ospedale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Morto bambino di 10 anni a Perugia

Come riporta Ansa, il bambino di 10 anni è morto nel corso della notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stato portato dopo la caduta dal balcone.

Il bimbo era precipitato dal terzo piano, dal balcone della casa dei nonni.

La tragedia a Castel del Piano, frazione di Perugia

Cade dal balcone al terzo piano

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, a Castel del Piano, frazione di Perugia.

Il bambino è caduto dal balcone della casa dei nonni al terzo piano di una palazzina.

Immediato l’allarme lanciato dai vicini e l’arrivo dei soccorritori del 118: il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. Quindi il decesso nel corso della notte.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione riportata da La Nazione, il piccolo si sarebbe sporto troppo dal terrazzo, forse per vedere qualcosa o qualcuno sotto all’abitazione, e sarebbe caduto.

In quel momento in casa con lui c’erano i nonni, che non hanno potuto far nulla per evitare la tragedia.

La dinamica di quanto successo non è ancora del tutto chiara, la polizia di Perugia sta svolgendo accertamenti.

Al momento però non ci sarebbero elementi che farebbero pensare a qualcosa di diverso dalla caduta accidentale.