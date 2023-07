Mentre recita il Corano di notte lo afferrano per mani e piedi e lo buttano giù dal balcone: tre arresti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Stava ascoltando un programma religioso da una radiolina e contemporaneamente stava recitando alcuni passi del Corano. A un certo punto sei mani l’hanno picchiato fino a fargli perdere i sensi, poi l’hanno strappato dal letto e l’hanno buttato giù dal balcone del primo piano facendogli fare un volo di quattro metri.

Legge il Corano di notte e lo buttano giù dal balcone

Il tentato omicidio è avvenuto nel centro di accoglienza di largo Perassi all’Aurelio a Roma.

La vittima, che è sopravvissuta, è un egiziano di 23 anni. I tre aguzzini sono tre pachistani di 23, 25 e 26 anni. Fonte foto: ANSA

I fatti sono avvenuti venerdì 14 luglio, ma la notizia è stata diffusa solo la settimana successiva.

L’allarme è arrivato direttamente dal personale della struttura che ha chiamato il 112.

Il posto è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dai carabinieri della compagnia di Trastevere.

L’egiziano non è in pericolo di vita

I sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all’Aurelia Hospital.

I medici hanno prima constatato che le lesioni non erano tali da temere per la sua vita e, infine, l’hanno trattenuto in osservazione.

I carabinieri hanno ascoltato la versione della vittima. Secondo il racconto del ragazzo egiziano, i tre pachistani non avrebbero gradito quello che stava facendo.

Così lo avrebbero raggiunto mentre era disteso sul letto per picchiarlo. Al termine del pestaggio lo avrebbero afferrato per defenestrarlo.

I tre pachistani sono stati arrestati e il tribunale di Roma ha convalidato il fermo. Al momento si trovano in carcere in attesa di giudizio.

Si indaga sul movente del gesto

Al momento non è chiaro se i tre fossero irritati dal contenuto dei versetti che venivano recitati oppure se fossero semplicemente infastiditi dal fatto che la recita stava avvenendo a notte fonda, disturbando il loro riposo già reso difficoltoso dal caldo torrido.

Nel primo caso scatterebbe l’aggravante per motivi religiosi a norma dell’articolo 604 ter del codice penale e l’eventuale pena sarebbe aumentata fino alla metà.

I tre pachistani sono in Italia da circa sei mesi e hanno un permesso di soggiorno provvisorio.