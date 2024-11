Il ballerino russo Vladimir Shklyarov trovato morto, precipitato dal 5° piano: avrebbe dovuto operarsi oggi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della danza: è morto a soli 39 anni l’acclamato ballerino russo Vladimir Shklyarov, etoile del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. L’uomo è stato trovato morto dopo essere precipitato dal quinto piano, in circostanze ancora da chiarire. Oggi, lunedì 18 novembre, avrebbe dovuto operarsi per un infortunio alla schiena.

La morte del ballerino russo Vladimir Shklyarov è avvenuta nella serata di sabato 16 novembre a San Pietroburgo. Ad annunciarlo è stato il Teatro Mariinsky, dove Shklyarov era primo ballerino.

Stando a quanto emerso, l’uomo è caduto dal quinto piano di un palazzo, dal balcone di un appartamento. Ancora da chiarire le circostanze e l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sulla morte del ballerino è stata aperta un’inchiesta federale: dalle indagini preliminari si sarebbe trattato di un incidente, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti.

Precipitato dal balcone al quinto piano

Versione dell’incidente che è stata confermata dalla portavoce del Teatro Mariinsky, Anna Kasatkina.

L’etoile sarebbe caduto accidentalmente dal balcone al quinto piano di un appartamento di San Pietroburgo.

Kasatkina ha riferito ai media russi che Shklyarov stava assumendo degli antidolorifici per un infortunio alla schiena e che per oggi era stato programmato un intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

Non è chiaro se e in quale misura gli antidolorifici abbiano avuto un ruolo nella caduta del ballerino dal terrazzo.

Il ricordo del Teatro Mariinsky

“Il primo ballerino del Teatro Mariinsky, Vladimir Shklyarov, è morto tragicamente”. Così il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo ha annunciato la morte del suo primo ballerino.

“Questa è un’enorme perdita non solo per il Teatro, ma anche per tutta l’arte del balletto di oggi. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici dell’artista e a tutti i numerosi appassionati del suo lavoro e del suo talento”.

“Un interprete espressivo, assolutamente inimitabile e un ballerino virtuoso, accademicamente impeccabile, che è soggetto a tutti gli stili: è così che Vladimir Shklyarov sarà ricordato dal pubblico”.

Chi era Vladimir Shklyarov

Nato il 9 febbraio del 1985 nell’allora Leningrado (oggi San Pietroburgo) in Russia, Vladimir Shklyarov era una star della danza russa e ballerino di fama mondiale, etoile del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo.

Si era diplomato nel 2003 nella prestigiosa Accademia di danza Vaganova ed era subito entrato nel corpo di ballo del Teatro Mariinsky, diventando primo ballerino nel 2011.

Nel corso della sua carriera ventennale, Shklyarov si è esibito in tutto il mondo, al Metropolitan Opera di New York, alla Royal Opera House di Londra e in altri prestigiosi teatri.

Lascia la moglie Maria Shirinkina, anche lei ballerina del Mariinsky, e i due figli Alexey e Alexandra.