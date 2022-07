Bologna, cadavere di un uomo in un'area ferroviaria dismessa: ipotesi omicidio, caccia a una ragazza

Macabra scoperta nei pressi dell’area abbandonata della Rete Ferroviaria italiana San Donato a Bologna. All’interno di un casolare in via Larga è stato trovato in seguito a una misteriosa segnalazione il cadavere di un uomo.

Sul posto i carabinieri della compagnia locale. Dai primi elementi raccolti si tratterebbe di una morte violenta: si indaga per omicidio.

Cadavere in un’area dismessa a Bologna: il ritrovamento

I carabinieri sono giunti sul luogo del ritrovamento alle prime ore della mattina di oggi, martedì 12 luglio, dopo essere stati allertati dal 118.

Fonte foto: Virgilio Notizie La via della periferia di Bologna in cui è stato rinvenuto il cadavere

Secondo una segnalazione i cui contorni sono ancora da chiarire, si era verificata una presunta aggressione.

Tuttavia i militari, al loro arrivo intorno alle 5.30, hanno trovato soltanto una persona senza vita riversa a terra in una pozza di sangue. I soccorsi sono stati inutili.

Le ferite sul corpo della vittima

Sul corpo del cadavere sono state rinvenute diverse ferite compatibili con quelle di un’arma da taglio. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per una prima ispezione.

L’identità della vittima non è ancora stata accertata, ma secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un giovane uomo di origine magrebina, dall’apparente età di 25 anni.

Il giallo della segnalazione

Secondo quanto si apprende, a chiamare il 118 all’alba sarebbe stata una ragazza. Nonostante avesse parlato di “aggressione”, all’arrivo dei soccorsi nell’area ferroviaria dismessa era già sparita nel nulla.

I carabinieri del comando provinciale di Bologna sono al lavoro per rintracciarla.

Intanto procedono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e per ricostruire la dinamica del presunto omicidio: non è ancora noto come e quando la vittima sia morta.