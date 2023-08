Bagnino rimprovera un ragazzino a Terracina e viene preso a pugni dal padre: necessarie le cure in ospedale

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un bagnino di un lido a Terracina è stato preso a pugni da un bagnante per aver rimproverato il figlio. L’episodio è avvenuto a Scafa di Ponte, sul litorale del comune in provincia di Latina, dove il ventenne è stato mandato in ospedale dal padre del bambino bolognese, colpevole, secondo l’aggressore, di aver sgridato il figlio, che si era allontanato troppo insieme a tre amici.

La vicenda

L’addetto alla sicurezza dello stabilimento di Scafa di Ponte aveva fatto una ramanzina al ragazzino di 11 anni che insieme al gruppo di amici si era allontanato troppo dalla riva sul cosiddetto Sup (Stand Up Paddle), la tavola da surf, ultimamente sempre più in voga, su cui si sta in piedi spingendosi in avanti con una pagaia.

Come riporta ‘Il Messaggero’, il bagnino di uno stabilimento adiacente a quello dove è avvenuta l’aggressione aveva chiesto al collega ventenne di aiutarlo a recuperare i quattro ragazzini, un undicenne di Bologna e tre sedicenni della provincia di Roma, che con i loro Sup avevano superato la boa.

Fonte foto: ANSA Una vista dall’alto del litorale di Terracina

I due giovani bagnini sono partiti con la barca di salvataggio per recuperare il gruppetto, costretti a fare due viaggi per riportare tutti in spiaggia. L’ultimo ad essere portato a riva è stato il ragazzino di 11 anni che si è beccato il rimprovero del bagnino per aver messo in pericolo la sua sicurezza.

Quando il bambino è tornato dalla famiglia ha raccontato tutto il padre, il quale ha reagito andando nella postazione del bagnino e cominciando a prenderlo a pugni.

I soccorsi

Il ventenne ha cercato di reagire ma di tutta risposta l’uomo ha sfilato un ombrellone dalla sabbia per provare a colpirlo. Per calmare il padre del bambino è stato necessario l’intervento dei i carabinieri allertati nel frattempo da alcuni bagnanti. Dopo aver raccolto alcune testimonianze e redatto i verbali di rito, i militari hanno provveduto a fare scattare la denuncia nei confronti dell’aggressore.

Il bagnino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini, dove i medici hanno stabilito una prognosi di cinque giorni per le ferite riportate al collo e alla testa.