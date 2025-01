La figlia di Raffaele Cutolo esalta il padre tramite un video: pioggia di like, sdegno di Francesco Borrelli

L’amore oltre le sbarre: Denise Cutolo, figlia del boss di camorra Raffaele Cutolo e di Immacolata Iacone, ha pubblicato un video su TikTok per esaltare l’unione dei suoi cari: “Vorrei un amore come quello dei miei genitori”, ha scritto. Il contenuto è stato inondato da una pioggia di like e di commenti d’approvazione. Fra chi ha espresso sdegno c’è il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Il video della figlia di Raffaele Cutolo

“Insieme da quando i loro sguardi si sono incrociati. L’amore vero che supera tutto e che non si arrende mai. L’amore che fa innamorare gli altri dell’amore”. Questo il messaggio a corredo del video.

Tutto estremamente romantico, se non fosse per il soggetto raffigurato accanto alla consorte: il capo indiscusso della Nco (Nuova Camorra Organizzata), detto ‘o Professore, quel Cutolo che ha trascorso 53 anni in carcere senza pentirsi.

I commenti

Il video ha ricevuto quasi 9.000 like e una serie di commenti di approvazione. “Tu sei numero uno, come tuo padre”, ammicca qualcuno.

“Non ne fanno più come lui, è inutile”, apprezza qualcun altro. “Cutolo vero uomo in tutti i sensi… poi ognuno può sparlare come vuole”, scrive qualcuno lodando il boss.

“Il professore vesuviano unico e il più forte, non ne nascono più”, considera un utente. “Sei la figlia di Don Raffaele, l’ho conosciuto tuo padre. Onore”, scrive qualcun altro. E così via.

Lo sdegno dell’onorevole Borrelli

“Mi chiedo a quale tipo di amore possa far riferimento la figlia di un boss condannato a quattro ergastoli, che è stato sempre in carcere in regime di 41 bis per i numerosi omicidi di cui è stato ritenuto responsabile”, si domanda su Facebook Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs che lotta in prima persona contro degrado e malcostume.

“La verità è che la mentalità camorrista è difficile da scardinare in alcuni contesti. Si nutre di simbolismi, riti, celebrazioni che cercano di rinsaldarne la presa sulle tante persone che vivono in contesti con forte presenza criminale”, argomenta il deputato napoletano.

“Proprio per questo mi batto da sempre contro questi simboli fatti di altarini, murales, canzoni neomelodiche, post sui social. Perché insieme al contrasto della criminalità da parte delle forze dell’ordine serve anche una forte spinta culturale che aiuti le persone a liberarsi dalla mentalità criminale che li opprime”.

“La figlia di questi due genitori sciagurati è purtroppo l’ennesimo prodotto della propaganda dei clan”, commenta con durezza Borrelli.

Il parlamentare ha già presentato una proposta di legge “per la punibilità dell’apologia delle mafie“.