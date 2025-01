Incendio in un palazzo a Corsico a Milano, fiamme in via Monti e tetto collassato: paura tra i residenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio è divampato nel sottotetto di un palazzo a Corsico, nella periferia di Milano. Il rogo è scoppiato nel tardo pomeriggio in via Vincenzo Monti 38, con le fiamme che hanno rapidamente avvolto la struttura sovrastante. Gli inquilini dell’edificio sono stati evacuati prontamente, evitando feriti, e l’incendio è stato circoscritto dopo circa un’ora.

Incendio a Corsico vicino Milano

L’incendio ha avuto origine intorno alle 18 di martedì 7 gennaio, colpendo un palazzo di tre piani al civico 38 di via Vincenzo Monti, a Corsico, nell’hinterland di Milano.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il tetto, distruggendo le travi e causando il crollo della struttura. I residenti sono riusciti a evacuare in tempo, evitando la tragedia.

L’incendio è scoppiato a Corsico, nella periferia ovesti di Milano: il sottotetto del palazzo è crollato

L’intervento dei Vigili del Fuoco nel palazzo

Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto in tempi rapidi, riuscendo a domare il rogo in meno di un’ora. Sebbene non si registrino particolari problemi agli inquilini, due persone hanno ricevuto cure mediche per inalazione di fumo, ma non sono in gravi condizioni.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il palazzo, risalente agli anni Cinquanta, era stato recentemente ristrutturato.

Il sindaco Stefano Ventura e alcuni assessori di Corsico sono intervenuti sul posto per supervisionare le operazioni di soccorso, mentre la polizia locale ha interdetto il traffico per facilitare il lavoro dei vigili del fuoco.

Il palazzo interessato dall’incendio

Sui social si sono rapidamente moltiplicati i messaggi dei residenti allarmati per l’incendio, in parallelo alla diffusione di diversi video e immagini del rogo, con il palazzo avvolto dalle fiamme.

Secondo Pocketnews, l’edificio in questione è molto noto fra i residenti della zona, in quanto si tratta di uno stabile piuttosto datato, conosciuto come sede della cooperativa Canostra.

Il palazzo è ubicato fra due strutture scolastiche, ovvero l’asilo di via Monti e la scuola di via Dante, recentemente chiusa per criticità strutturali.

Come riportato da Milano Today, con quello di Corsico sono ben tre gli incendi che in questa giornata hanno colpito Milano e dintorni, dopo quello scoppiato a Rho e il rogo in un’azienda agricola di Mediglia. Alcuni giorni prima, inoltre, era andato a fuoco un capannone in viale Sarca.