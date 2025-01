Accoltellamento in metro a Roma, preso il presunto aggressore del 14enne: è accusato di tentato omicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È stato fermato il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nella metro di Roma. Si tratta di un 46enne romeno senza fissa dimora. La vittima, un 14enne ferito di striscio a una gamba con un taglierino, ha riconosciuto l’aggressore e, insieme ai genitori, ha avvertito la polizia che ha proceduto al fermo.

Fermato un 46enne per tentato omicidio

Per Liviu P. è scattato il fermo per il reato di tentato omicidio. Sarebbe stato lui, secondo la testimonianza della vittima, l’autore dell’aggressione avvenuta lo scorso 3 gennaio sulla linea C della metropolitana di Roma, all’altezza della fermata Grotte Celoni.

Il 46enne è stato riconosciuto dal 14enne in via Casilina, nel comune di Montecompatri.

La fermata della metropolitana Grotte Celoni, sulla linea C di Roma

Riconosciuto dal 14enne accoltellato nella metro

A quanto pare il 46enne avrebbe riconosciuto a sua volta l’adolescente, che si trovava sulla stessa linea della metropolitana insieme a un amico, e lo avrebbe minacciato di nuovo.

Ma il 14enne ha prima chiamato i genitori e poi, insieme a loro, ha seguito l’uomo. I tre hanno chiamato la polizia che è intervenuta, a Montecompatri, e ha arrestato il 46enne di nazionalità romena.

Fermato dopo un breve inseguimento, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa il 46enne avrebbe tentato di opporre resistenza all’intervento degli agenti del reparto volanti della Questura di Roma e del distretto di polizia del Casilino.

L’accoltellamento nel vagone della metro di Roma

L’aggressione ai danni del 14enne era avvenuta lo scorso 3 gennaio. Mentre si trovava a bordo di un vagone della metro C di Roma insieme alla sua comitiva di amici, l’adolescente era stato ferito con un taglierino da un uomo in evidente stato di ubriachezza.

Prima dell’accoltellamento e della fuga, lo stesso – secondo quanto raccontato da altri passeggeri – aveva infastidito pesantemente altre persone. Il 14enne era stato portato in ospedale e refertato dai medici con un codice giallo. In base alle testimonianze della vittima e di altri passeggeri, la polizia si era messa sulle tracce dell’aggressore.

Il nuovo incontro tra vittima e aggressore è stato decisivo per il fermo di quest’ultimo, che è stato inoltre trovato in possesso di un coltello lungo diversi centimetri. La Procura della Repubblica di Roma ha disposto il fermo indiziario per tentato omicidio nei confronti del 46enne romeno. Non è la prima volta che sulla metro C accadono episodi simili: lo scorso agosto un 28enne era stato accoltellato da due persone per futili motivi.