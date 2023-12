Anziano contromano sull'autostrada A4 tra Bergamo e Milano causa incidente: era partito da Trento per la spesa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un anziano partito dalla provincia di Trento ha imboccato contromano l’autostrada e si è ritrovato sulla A4 nei pressi di Bergamo. “Ero uscito a fare la spesa”, ha raccontato agli agenti che lo hanno fermato dopo che aveva seminato il panico.

Anziano di Trento contromano sull’autostrada A4

L’80enne nel pomeriggio del 19 dicembre si è messo alla guida della sua vecchia Twingo e attorno alle 19:30 è stato avvistato, contromano, nel tratto di autostrada fra Bergamo e Milano.

Non si sa esattamente che tragitto abbia fatto, né quando si sia messo a guidare in senso contrario al traffico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui è stato intercettato l’anziano di Trento in contromano sull’autostrada A4.

Gli agenti della polizia stradale di Seriate lo hanno bloccato nei pressi di Capriate mentre guidava verso Bergamo in contromano.

L’uomo avrebbe fatto almeno due inversioni di marcia in autostrada, fra Bergamo e Capriate, e ha anche imboccato lo svincolo di Dalmine, ma senza uscire dal casello.

Gli agenti che l’hanno fermato l’hanno trovato confuso e spaventato. L’uomo, inoltre, era disorientato e non sapeva dove si trovasse.

Multe e patente sospesa

Gli agenti l’hanno calmato, si sono fatti consegnare le chiavi della Twingo e l’hanno portato alla centrale operativa, dove l’uomo è stato visitato dai sanitari del 118 che lo hanno trovato in perfetta salute.

I figli sono poi andati a recuperarlo per riportarlo in provincia di Treno. L’anziano signore verrà sanzionato con multe e sospensione della patente.

Lieve incidente sulla A4

La guida spericolata dell’anziano ha causato disagi e molta paura, ma fortunatamente solo un lieve tamponamento.

L’edizione di Bergamo del Corriere della Sera ha intervistato l’automobilista 34enne Enrico Costarelli, di ritorno da un viaggio di lavoro proprio a Trento. Costarelli ha incrociato la Twingo contromano.

“Era in quarta corsia, prima di Dalmine in direzione di Milano. Ho visto un bagliore avvicinarsi, ho capito che era un’auto e che puntava verso di me. All’ultimo sono riuscito a sterzare e a evitarlo“, ha raccontato il giovane.

La brusca manovra ha però causato un lieve tamponamento con un’altra vettura che non ha avuto esiti drammatici.

Una conclusione fortunatamente assai diversa rispetto al frontale avvenuto ad agosto per un’auto contromano sempre sulla A4, all’altezza di Mesero in provincia di Milano.