Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una vera e propria follia quella andata in scena su un’autostrada del Nebraska, negli Stati Uniti. Un uomo, in viaggio con la sua auto, ha chiamato la Polizia dopo essersi accorto che una macchina procedeva nella direzione opposta alla sua. Convinto dell’assurdità, ha denunciato agli agenti la situazione. In realtà, però, era lui andare contromano. L’uomo è stato arrestato dopo essere risultato positivo all’alcol test.

Il video pubblicato dallo sceriffo

La vicenda risale a qualche mese fa, ma è stata resa pubblica solo adesso – dopo la conclusione delle indagini – dallo sceriffo della contea di Lancaster, in Nebraska, che ha diffuso sul web il video di quella sera.

Per la precisione era marzo 2023, quando un automobilista ha allertato la Polizia. Nella telefonata avuta con gli agenti, l’uomo ha segnalato che un’auto stava percorrendo in contromano l’autostrada.

Dal video diffuso sulla pagina Facebook dello sceriffo della contea di Lancaster, emergono tutti i momenti dell’assurda vicenda: dalla segnalazione alla polizia, fino all’arrivo in autostrada degli agenti.

L’automobilista ubriaco in contromano

Nel post pubblicato, si legge “storia vera: l’autista ubriaco chiama i servizi di emergenza“. All’arrivo sul luogo segnalato dall’automobilista, infatti, gli agenti si sono resi conto della follia a cui stavano assistendo.

Era lo stesso automobilista che aveva segnalato la cosa ad aver imboccato in contromano l’autostrada mettendo a repentaglio la sua sicurezza e quella degli altri.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto all’alcol test risultando positivo con un tasso alcolemico pari al doppio rispetto al limite consentito dalla legge.

L’automobilista, quindi, è stato fermato e arrestato. “Per fortuna il vice dello sceriffo della contea di Lancaster è riuscito ad arrestare l’autista prima che qualcuno rimanesse gravemente ferito”, si legge ancora nel post pubblicato su Facebook.

Follie in autostrada anche in Italia

Follie del genere non accadono solo oltre oceano. Anche in Italia, talvolta, la cronaca restituisce racconti di automobilisti sprezzanti del pericolo o semplicemente incoscienti.

A fine agosto, ad esempio, un giovane ha percorso contromano l’autostrada A4 Venezia-Torino per diversi chilometri provocando uno scontro frontale con un’altra auto. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrati vittime né feriti.

Ancora prima, a luglio, un ragazzo di 23 anni ha imboccato contromano l’A24 in zona L’Aquila causando un incidente in cui tre persone sono rimaste ferite. In questo caso, l’autista era ubriaco e stava tornando da una serata.