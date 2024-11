Dolph Lundgren alias Ivan Drago di Rocky guarito dal tumore: il video dal letto d'ospedale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dolph Lundgren, l’attore noto principalmente per aver vestito i panni di Ivan Drago nel film “Rocky IV”, ha comunicato di essere “finalmente libero dal cancro”. Lo ha fatto con un videomessaggio sui propri canali social nel quale, dal letto di ospedale, condivide con i suoi fan la fine di una lunga battaglia, durata 9 anni, contro diversi tumori.

Dolph Lundgren, attore e regista oggi 67enne, ha condiviso un video nel quale, da un ospedale e indossando ancora cuffietta e camice da paziente, esprime tutta la sua gioia e la sua emozione per essere guarito dal cancro.

In una storia su Instagram poi, citando la frase del film che lo ha reso celebre – “Ti spiezo in due” – ha scherzato, tornando sulla diagnosi dei medici che gli avevano concesso solo altri due anni di vita. “Ci vuole un po’ di più per spezzarmi“, ha detto.

Il primo tumore e la triste scoperta

L’attore che ha interpretato l’iconico personaggio di Ivan Drago che lotta sul ring contro Rocky Balboa, alias Sylvester Stallone, ringrazia nel già citato video tutti quanti gli sono stati vicini in questo lungo calvario causato dalla malattia.

È iniziato nel 2015 quando all’attore viene diagnosticato un tumore che, con una prima operazione, viene rimosso. “Per cinque anni è andato tutto bene”, raccontava, un anno fa, al giornalista americano Graham Bensinger.

Nel 2020 però la ricaduta: Lundgren scopre di avere altri sei tumori.

Da Ivan Drago a “I Mercenari”, chi è Dolph Lundgren

“Ero tornato in Svezia e avevo avuto una specie di reflusso acido. Non sapevo cosa fosse quindi ho fatto una risonanza magnetica e da lì hanno scoperto la presenza di vari altri tumori“, aveva raccontato. Questi tumori vengono rimossi durante un intervento chirurgico ma ce n’è uno che, nell’autunno del 2021, cresce nel suo fegato a tal punto da raggiungere le dimensioni di un limone.

“Il chirurgo mi disse che era troppo grande e che non sarebbe stato possibile toglierlo. L’unica soluzione era una terapia sistemica. Gli effetti collaterali però sarebbero stati gravi e avevo già perso molto peso. Il medico mi disse di passare più tempo con la mia famiglia, capii che, secondo lui, non mi era rimasto molto tempo ancora da vivere. Glielo chiesi e mi disse ‘due o tre anni’, ma dal tono di voce mi resi conto che probabilmente era meno”, ricorda Dolph Lundgren. Dopo un colloquio con un secondo medico, l’oncologa Alexandra Drakaki, l’attore decide di seguire una nuova terapia che ha permesso, nel giro di tre mesi, di ridurre la massa del 20-30%. Alla fine del 2022 il cancro si era ridotto del 90% ed è stato così possibile rimuoverlo.

Nato a Stoccolma nel 1957, lo svedese è stato di fatti naturalizzato statunitense. Attore, regista e produttore, ha recitato anche in un film della serie dell’agente segreto 007, nonché in altre pellicole d’azione come “Il vendicatore”, “Shooter” e nella sega de “I mercenari“.