Guida ubriaco e contromano sull'autostrada A24 in zona L'Aquila e causa un incidente: 3 feriti nello schianto

Ubriaco e contromano sulla A24. Elementi che avrebbero fatto parte di una tragedia, che fortunatamente non si è consumata. È quanto accaduto tra L’Aquila Est e Assergi, e sul caso stanno ancora indagando gli inquirenti. Un ragazzo di 23 anni si è messo alla guida dopo una serata trascorsa fuori casa. Durante l’evento aveva assunto più alcol dei limiti consentiti sulla strada del ritorno, colpito da stanchezza e sonno, ha imboccato contromano l’autostrada e ha provocato un incidente.

Ubriaco e contromano sulla A24 provoca un incidente

Come riporta ‘Il Messaggero’ e come conferma la testata locale ‘Il Capoluogo’, un ragazzo di 23 anni stava rientrando da una serata trascorsa in costa quando si è rimesso alla guida per il rientro con un tasso alcolico superiore al consentito.

Durante la notte il ragazzo ha imboccato contromano l’autostrada A24 e ha causato un incidente.

Una volta imboccata contromano l’autostrada A24, nel tratto che collega L’Aquila Est e Assergi, il ragazzo ha investito un’altra auto che procedeva in direzione regolare.

L’utilitaria proveniva da Teramo ed era occupata da una madre con a bordo la figlia 14enne. Le due vetture si sono scontrate e tutte e tre le persone coinvolte sono rimaste ferite.

I soccorsi e le indagini

Dopo lo schianto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale.

Le tre persone coinvolte nello scontro – la donna, la figlia minorenne e il ragazzo – sono rimaste ferite, ma fortunatamente senza riportare gravi lesioni.

‘Teramo News’ sottolinea che sul luogo dello schianto alcuni pezzi delle vetture erano sparsi sull’asfalto. Le tre persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale de L’Aquila.

Per la madre e la figlia 14enne è stato disposto il ricovero per i dovuti accertamenti. Le indagini sono a carico della polizia stradale per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

La denuncia

Considerato il comportamento alla guida del 23enne – la guida in stato di ubriachezza, il tasso alcolico e l’imbocco contromano dell’autostrada – il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

Nel rispetto del codice della strada, il 23enne si è visto revocare la patente e sequestrare l’auto per tre mesi.

Una tragedia sfiorata, come già detto: il fenomeno dell’imbocco contromano delle strade è una costante della cronaca della strada.

Nei primi giorni di luglio 2023 una donna di 67 anni è morta a Roma dopo uno schianto contro una Tesla sulla Laurentina. La supercar viaggiava contromano.