Auto in contromano tampona 3 vetture sulla Cassia bis, coinvolto l'ex rugbista Lo Cicero: "Vivo per miracolo"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Maxi incidente sulla Cassia bis nella mattina di venerdì 18 agosto 2023, con tre vetture coinvolte in un violento frontale con un’auto che procedeva in contromano. Cinque le persone rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Testimone dell’incidente l’ex rugbista Andrea Lo Cicero che è riuscito a schivare l’auto prima dell’impatto con gli altri mezzi.

Frontale sulla Cassia bis

A provocare l’incidente, secondo quanto si apprende, un’auto che viaggiava contromano e a forte velocità sulla Cassia bis, all’altezza del chilometro 26. L’impatto, avvenuto poco dopo le 11, è stato violento e ha coinvolto tre mezzi.

Le immagini che giungono dal posto fanno ben capire la violenza del frontale tra le auto, con due dei mezzi coinvolti accartocciati nella parte anteriore e ormai quasi irriconoscibili.

Lo Cicero “vivo per miracolo”

Ad assistere al sinistro anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, che al momento del violento impatto sulla Cassia bis si trovava in sella alla sua moto. Lo sportivo, che ha raccontato la sua esperienza da brivido sui social, è riuscito a evitare per poco l’auto che arrivava in contromano e poi, girandosi, ha visto le conseguenze del maxi incidente.

“Prego Dio, vivi per miracolo” ha scritto sui social Lo Cicero, sottolineando che l’auto arrivava in contromano sulla Cassia Veientana. “Follia totale” ha scritto, pubblicando anche le immagini della sua moto scampata all’incidente e quella delle macchine coinvolte.

Cinque persone ferite

Incidente che poteva avere un epilogo drammatico e che invece, secondo un primo bilancio, conta fortunatamente soltanto cinque feriti. L’impatto tra le tre auto, infatti, hanno portato i vigili del fuoco, il personale Anas e i sanitari del 118 soccorrere i passeggeri delle vetture senza però dover fare i conti con vittime.

A destare preoccupazione, però, le condizioni di uno dei feriti che è stato trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso in ospedale. Gli altri feriti, invece, sono stati trasferiti in ambulanza per i controlli del caso dopo il brutto incidente.